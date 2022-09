GTA6-Leak: Viele Studios teilen Eindrücke ihrer Alpha-Versionen

PC Xbox X PS5

Im Zuge der Leaks von Alpha-Material zu GTA 6 infolge eines Hacks der Systeme bei Rockstar Games sichteten nicht wenige die geteilten Clips und diskutierten das Gesehene. Zu einer Art Meme wurde dabei ein gewisser Tweet, der viele Reaktionen von Entwicklern provozierte, weil darin mit großer Selbstsicherheit großer Humbug verzapft wird:

Wenn du wüsstest, die Spieleentwicklung funktioniert, wüsstest du, das Grafik eine der ersten Sachen ist, die erledigt werden. Das Spiel ist seit vier Jahren in Planung und Entwicklung. Was du siehst ist fast genau das, was du bekommen wirst.

Eine gute Sache scheint dieser Tweet aber nun nach sich zu ziehen: Aktuell teilen viele Entwickler großer und kleiner Studios (sowie auch Fans oder Branchen-Journalisten) eingeleitet mit dem Zitat "Graphics are the first thing finished in a video game" Bilder oder kurze Videoschnipsel aus frühen Alpha-Versionen ihrer Spiele, teils garniert mit Anekdoten in Twitter-tauglicher Länge.

Zum Beispiel verwies Paul Ehreth, der leitende Designer von Control (im Test, Note 8.5) beim vom ihm geteilten Clip der frühen Spielversion neckisch auf die Preise, die der Shooter von Remedy für seine Grafik erhalten hat.

Rebellion teilte zu Sniper Elite 5 (im Test, Note 8.0) einen Zeitraffer der grafischen Entwicklung eines Levels aus der Vogelperspektive mit den Worten: "Grafik ist nicht die erste Sache, die in der Entwicklung fertig wird. Es ist eine Reise."

Der Titel erscheint erst kommenden Monat, doch Game Director Kevin Choteau teilt jetzt schon einen Clip aus A Plague Tale - Requiem, der eine Szene aus der ersten Version und dem fertigen Spiel Seite an Seite zeigt.

Der Fan-Kanal Naughty Dog Central rief blockiges Alpha-Material von The Last of Us (das Remake Part 1 im Test) in Erinnerung.

In einer frühen Version von Frostpunk (im Test, Note 8.5) gab es nicht einmal Schnee und sogar noch gar nicht den Kampfes gegen eisige Temperaturen als Feature.

Und auch bei Spielen mit Cartoon-Look wie Cult of the Lamb liegen wenig überraschend Welten zwischen der Grafik in frühen Spielversionen und dem fertigen Produkt.