Return to Monkey Island: Eure Eindrücke für ein Community-Projekt

Return to Monkey Island ist ein Titel, auf den sich nicht wenige von euch seit dessen Ankündigung aus den unterschiedlichsten Gründen gefreut haben. Gleichzeitig gab es jedoch auch Spielerinnen und Spieler, die seit den ersten offiziellen Bildern vor allem ob des Grafikstils enttäuscht waren oder es wegen der momentan fehlenden deutschsprachigen Synchronisation sind.

Seit dem 19. September ist das Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert im Handel erhältlich, sodass alle Interessierten selbst Hand anlegen beziehungsweise sich eigene Eindrücke verschaffen können. Sowohl unter unserem Test als auch unter dem Testvergleich deutscher Spielemagazine finden sich zahlreiche Meinungen zum Spiel, die auf verschiedenen Erwartungen, Hoffnungen, Enttäuschungen und Tatsachen basieren.

Um eure individuellen Ansichten zu einem so „heiß ersehnten“ Titel wie Return to Monkey Island besser in den Vordergrund zu rücken, könnt ihr im Rahmen eines Community-Projekts euren eigenen – natürlich spoilerfreien – „Meinungskasten“ verfassen (plus möglichst eigenem Screenshot). Dabei ist es unerheblich, ob ihr erst wenige Stunden mit dem Adventure verbracht oder bereits dessen Ende erlebt habt.

Das Wichtigste im Überblick:

sinnvoller Textbeitrag mit maximal 1.800 Zeichen (das ist nicht viel, dient jedoch dem Ziel, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren)

Teilnahme bis 28. September (wird bei Bedarf verlängert)

Realisierung der Galerie bei mindestens 10 Beiträgen

EXP können keine vergeben werden; der Spaß an der Sache steht im Vordergrund

Wie zum Beispiel im Fall der monatlich erscheinenden DU-Galerie werden alle Beiträge gesammelt und nach Teilnahmeschluss als Galerie Plus veröffentlicht. Lasst uns bitte mit einem Kommentar unter dieser News wissen, ob ihr definitiv teilnehmt oder es vorhabt.