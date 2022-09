PM: Online-Features und mehr für Mega Man Battle Network Legacy Collection in der Entwicklung! (Capcom)

Switch andere

Kampfroutine, fertig! Ausführen!

Macht euch bereit für Online-Kämpfe, Battle Chip Handel und mehr mit einer neuen .bat(ch)-Datei mit Informationen zu Features in der Entwicklung für die Mega Man Battle Network Legacy Collection, die 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC erscheinen wird!

Kürzlich auf der Tokyo Game Show 2022 von niemand geringerem als dem Regisseur des Spiels, Masakazu Eguchi (den viele von Ihnen auch als Mr. Famous kennen) angekündigt, freuen wir uns, bestätigen zu können, dass Online-Funktionen Teil aller zehn Spiele der Mega Man Battle Network Legacy-Sammlung sein werden!

Wir lassen Mr. Eguchi – entschuldigt, Mr. Famous höchstpersönlich natürlich nicht ohne weitere Details davon kommen. Mit diesen Worten hat er die neue Mega Man Battle Network Legacy Collection auf der Tokyo Game Show vorgestellt:

„Kampfroutine, fertig! Ausführen! Lange nicht gesehen, alle zusammen! Es ist Mr. Famous!

Mega Man Battle Network ist in Form der Mega Man Battle Network Legacy Collection auf die TGS-Bühne zurückgekehrt! Ich freue mich sehr, Ihnen weitere Neuigkeiten zu Battle Network mitteilen zu können, fast 17 Jahre nach Mega Man Battle Network 6!

Es ist schon eine Weile her seit der Ankündigung der Legacy Collection, aber unser Team war sehr motiviert, all die Aufregung in den sozialen Medien zu sehen! Nun, ich bin sicher, es gibt etwas, worüber ihr euch alle wundert … oder? Richtig, die Online-Funktionen!

Mach dir keine Sorgen. Egal was passiert, wir sind immer verbunden! Wir arbeiten derzeit an Online-Funktionen wie Online-Schlachten und Battle Chip Handel für jedes Spiel! Wir werden alle in diesem Spiel immer verbunden sein!

Ich würde Ihnen gerne von diesem wunderschön neu gestalteten Laborkittel erzählen, aber das ist alles, was ich vorerst sagen kann! Wir werden weitere Details in einer zukünftigen Präsentation mitteilen. Das ist alles von Mr. Famous!“

Und da geht er … Ich bin sicher, er wird zurückkommen. Schließlich scheint er – und sein imposanter Laborkittel – immer einen Weg zu finden, um dynamisch aufzutreten.

Online-Funktionen sind jedoch nicht die einzigen Neuigkeiten, die wir heute zu teilen haben. Genauso wie Lan Hikari und MegaMan.EXE sich über Lans PET oder PErsonal Terminal verbinden, führt euch ein 3D-MegaMan.EXE durch den Spielauswahlbildschirm und die Galerie, komplett mit Sprachausgabe! Wenn ihr auf einer Handheld-Plattform spielt, ist es fast so, als hätten ihr ein eigenes PET. Wenn ihr mit MegaMan sprechen müsst, drückt einfach … nun, ihr wisst es wahrscheinlich.

Das ist alles, was wir für den Moment haben, richten euer NetNavi auf die offiziellen Twitter-, Facebook-, Instagram- und YouTube-Kanäle von Mega Man ein, um immer die neuesten Updates zu erhalten und keine News zu verpassen. Mega Man Battle Network Legacy Collection erscheint 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC!