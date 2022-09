PM: Jetzt verfügbar: Das Windows 11 2022 Update macht Gaming auf PC noch besser (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab sofort wird Gaming auf Windows PCs noch besser, denn das Windows 11 2022 Update ist da. Eine neue Controller Bar, Optimierungen für Gaming im Fenster-Modus und neue HDR-Kalibrierungsoptionen bieten Dir mehr Optionen denn je, Dein Gaming-Erlebnis auf Windows 11 zu genießen.

Deine zuletzt gespielten und installierten Spiele sind mit der neuen Controller Bar nur einen Klick entfernt. Diese aktualisierte Ansicht der Xbox Game Bar bietet einen controllerfreundlichen Zugriff auf die zuletzt gespielten Spiele und Spiele-Launcher. Du erreichst die neue Controller Bar ganz einfach, indem Du die Xbox-Taste auf Deinem mit dem PC verbundenen Xbox Wireless Controller – oder einem anderen kompatiblen Controller – drückst.

Das Windows 11 2022 Update bringt eine Reihe von grafischen Verbesserungen mit sich, von denen auch Deine Spiele profitieren: Beispielsweise performen Titel, die im Fenstermodus via DirectX 10 und 11 ausgeführt werden, mit deutlich verbesserter Anzeigelatenz, Auto HDR und variablen Bildwiederholraten (VRR). Zuvor waren diese Funktionen nur verfügbar, wenn Spiele im Vollbildmodus ausgeführt wurden. Mehr über diese Funktion erfährst Du hier.

Das 2022 Update enthält außerdem eine neue HDR-Kalibrierungs-App, mit der Du die Farb-Genauigkeit und -Beständigkeit Deines HDR-Displays verbessern kannst.

Weiterhin verbessert das aktuelle Update viele der bestehenden Gaming-Funktionen: Beispiele hierfür sind der verbesserte Auto HDR-Support für noch mehr Spiele, ein Upgrade auf DirectX12 (DirectX 12 Ultimate) und DirectStorage-Support für mehr Konfigurationsmöglichkeiten (inklusive RAID 0) Deines Speichers.

Top-Grafik und Performance wären jedoch nichts ohne fantastische Spiele, die diese Leistung voll ausnutzen. Der Game Pass ist über die Xbox-App direkt in Windows 11 integriert und bietet Zugang zu Hunderten von hochwertigen PC-Titeln. Dazu gehören Spiele der Xbox Game Studios, die bereits am Release-Tag im Pass erscheinen, kultige Franchises von Bethesda Softworks wie Fallout oder Elder Scrolls, großartige [email protected] -Titel, die EA Play-Bibliothek und immer wieder neue aktuelle Games.

Mit dem neuen Windows 11 2022 Update erlebst Du viele dieser Spiele in höherer Qualität als je zuvor und steigst dank neuer Controller Bar noch schneller in Deine nächste Gaming-Session ein. Überdies kannst Du via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf Deinem PC auch Xbox-Konsolenspiele des Xbox Game Pass Ultimate spielen.

Bereits im vergangenen Sommer wurden mehrere Verbesserungen in Microsoft Edge eingeführt, mit denen der Browser noch nützlicher für Gamer*innen wurde. Nun erhältst Du mit der neuen Gaming-Startseite nicht nur aktuelle News rund um neue Games, Du sammelst auch spielend einfach Microsoft Reward Points. Bist Du außerdem mit Deinem Xbox-Account angemeldet, kannst Du von der Startseite aus direkt auf die Xbox Cloud Gaming-Bibliothek und Deine kürzlich gespielten Games zugreifen.

Andere Funktionen wie der integrierte Clarity Boost sorgen dafür, dass Spiele aus der Cloud beim Spielen in Microsoft Edge unter Windows schärfer und klarer aussehen. Darüber hinaus verbessert der Efficiency-Modus die Spielleistung auf Windows 10/11, indem Browser-Ressourcen automatisch reduziert und optimiert werden, wenn ein PC-Spiel gestartet wird. Mit der neuen Gaming-Startseite findest Du noch schneller und leichter Dein nächstes Lieblingsspiel – oder entdeckst aktuelle News zu ihnen. Über das Spiele-Menü hast Du außerdem im Handumdrehen Zugriff auf kostenlose Casual- und Arcade-Games, die jederzeit lustigen Zeitvertrieb bieten.

Für weitere Informationen zum Windows 11 2022 Update besuche einfach den offiziellen Windows Blog.