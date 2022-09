Nvidia GTC: Geforce RTX 4090 und RTX 4080 vorgestellt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nvidia hat auf ihrer hauseigenen KI-Konferenz Nvidia GTC ihre ersten Grafikkarten der neuen RTX-40-Serie vorgestellt: die Nvidia Geforce RTX 4090 und die Geforce RTX 4080. Die RTX 4090 wird ab dem 12. Oktober 2022 ab 1.679 GBP (circa 1.912 Euro) erhältlich sein. Die RTX 4080 wird in zwei Versionen mit 12 GB GDDR6X ab 899 US-Dollar und 16 GDDR6X ab 1.199 US-Dollar erhältlich sein. Sie soll zwei bis vier mal so schnell wie eine Geforce RTX 3080 Ti sein und ab November erhältlich sein.

Die RTX 4090 soll das Vorgänger-Topmodell, die RTX 3090 Ti, in Microsoft Flight Simulator fast doppelte so schnell, Warhammer 40.000 - Darktide mehr als doppelt so schnell und Cyberpunk 2077 mit dem neuen Ray-Tracing-Overdrive um bis zu 4-fache relative Leistung übertreffen.

Nvidias DLSS wird mit der neuen Geforce RTX-40-Serie in einer neuen Version "DLSS 3" eingeführt, um mit den neuen Tensor-Recheneinheiten und Optical-Flow-Beschleunigern mehr und hochwertigere Bilder auf den Monitor zu zaubern.