RDNA 3: AMDs neue RX 7000-Grafikkarten ab 3. November erhältlich

Erst gestern hatte AMD per Blogbeitrag die Vorzüge ihrer aktuellen RDNA 2-Grafikkarten (RX 6000-Serie) für Spieler insbesondere mit Blick auf die, gegenüber Nvidia, bessere Effizienz (Bilder pro Sekunde pro Watt) hervorgehoben. Nun hat heute Senior Vice President Scott Herkelman via Twitter kurz und knapp verkündet, dass AMD seine neuen Grafikkarten "RDNA 3", die die Bezeichnung RX 7000 tragen werden, ab 3. November 2022 ausliefern wird. Das Timing für diese diese Nachricht ist vermutlich kein Zufall, da es nur nur wenige Stunden vor Nvidias Livestream (heute ab 17:00 Uhr MESZ) erfolgt. In diesem wird Nvidia vermutlich seine neuen RTX-4000er Serie vorstellen.

Von AMDs neuer Grafikkarten-Serie, die in 5 und 6 nm gefertigt werden soll, wird vor allem im Hinblick auf die Raytracing-Performance ein spürbarer Sprung nach vorne erwartet. Die Top-Modelle hingegen werden vermutlich nochmal eine höhere Leistungsaufnahme als die der RX 6000-Serie haben werden, es bleibt also abzuwarten, ob auch sie eine bessere Effizienz im Vergleich zu dem großen Mitbewerber werden vorweisen können. Weitere offizielle Details wurden von Herkelman in Kürze in Aussicht gestellt.