PM: Neu im Xbox Game Pass: DEATHLOOP, Slime Rancher 2, Valheim, Grounded und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Ende September dreht der Xbox Game Pass noch einmal richtig auf! Es erscheinen viele neue Spiele, von denen einige gerade erst auf der Tokyo Game Show vorgestellt wurden und jetzt sind sie schon bei Dir im Game Pass. Abgesehen von neuen Titeln gibt es aber auch jede Menge Updates, Xbox Ultimate Perks sowie neue Titel für Xbox Touch Control. Verlier also am besten keine Zeit und wirf hier einen Blick auf eine Zusammenfassung aller Neuerungen.

DEATHLOOP (Cloud, Xbox Series X|S und PC) In DEATHLOOP treffen zwei verfeindete Assassinen aufeinander, die in einer mysteriösen Zeitschleife auf der Insel Blackreef gefangen sind. Du schlüpfst in die Rolle von Colt, der nur eine Chance hat, den tödlichen Kreislauf zu durchbrechen: Wenn Du bis zum Ende des Tages Deine acht Hauptziele ausschaltest, kannst Du entkommen. Lerne in jedem Durchlauf neue Techniken, versuche neue Strategien und tue alles, um die tödliche Zeitschleife zu durchbrechen.

Hardspace: Shipbreaker (Cloud und Xbox Series X|S) Willkommen bei LYNX, dem führenden Unternehmen im Sonnensystem zur Bergung von Raumschiffen. Die Raumschiff-Bergung ist ein lukratives Geschäft, in dem aus alten Rohstoffen, neue Projekte geschaffen werden können. Deine Aufgabe ist es, die gestrandeten Schiffe in der Schwerelosigkeit zu bergen. Jedes Raumschiff birgt ein neues Rätsel und es ist an Dir, es zu lösen. Schneide Dich durch den Rumpf des Schiffes, berge die Rohstoffe und maximiere Deinen Profit.

22. September – SpiderHeck (Konsole und PC) Stürze Dich in den chaotischen Koop-Brawler SpiderHeck. Du rüstest Dich als Spinne mit Laserschwertern, Granaten und anderen exotischen Waffen aus, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. Duelliere Dich mit Deinen Freund*innen in verrückten Schlachten und beweise nicht nur Geschick, sondern auch Einfallsreichtum. Steche, schleudere und krabble Dir den Weg zum Sieg in diesem verrückten Spinnen-Spektakel frei.

22. September – Beacon Pines (Cloud, Konsole und PC) Beacon Pines ist ein niedliches und gruseliges Adventure in einem geheimnisvollen Buch, das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass erscheint. Doch Du liest diese besondere Geschichte nicht nur, Du schlüpfst auch in die Rolle der Hauptfigur Luka. Im alten Lagerhaus geht etwas Seltsames vor sich, aber Luka und seine Freund*innen scheinen die Einzigen zu sein, die es bemerken. Schleich Dich nachts raus, schließe neue Bekanntschaften, decke verborgene Wahrheiten auf und sammle Worte, die den Lauf des Schicksals verändern können.

22. September – Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Die Game Preview zu Slime Rancher 2 ist da. Stürze Dich in eine offene Welt auf einer malerischen Insel, die Du in Deinem ganz eigenen Tempo erkunden kannst. In dieser idyllischen Umgebung sammelst Du Schleim, baust Früchte an, erntest Gemüse und entdeckst völlig neue Schleim-Kombinationen. Diese neue Welt voller Mysterien, antiker Technologien, neuer Schleime und wertvoller Ressourcen liegt Dir zu Füßen und wird pünktlich zum Release als Teil des Xbox Game Pass via Cloud, PC und Xbox Series X|S spielbar sein.

27. September – Moonscars (Cloud, Konsole und PC) Wer sich erheben will, muss erstmal tief fallen. Du schlüpfst in die Rolle von Irma der Grauen, einer künstlich erschaffenen Kriegerin mit einem eisernen Willen. Ihr einziges Ziel: Sie will ihren Schöpfer finden, um den Grund ihrer Existenz zu erfahren. In diesem Soulslike Slasher kämpfst Du Dich pünktlich zum Release im Game Passdurch eine stimmungsvoll düstere 2D-Welt.

27. September – Grounded – Full Release (Cloud, Konsole und PC) Endlich ist es soweit: Grounded feiert den finalen Release. Schrumpfe auf Insektengröße und erkunde den Hinterhof mit seinen abwechslungsreichen Bereichen in voller Größe. Schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen, zähme ein Mücken-Haustier oder stelle Dich der gefährlichen Brutmutter. Kleine Abenteuer haben sich noch nie so groß angefühlt.

29. September – Let’s Build A Zoo (Cloud, Konsole und PC) Lebe Deine wilde Seite aus und erbaue den Tierpark Deiner Träume in dieser liebenswerten Zoo-Simulation. Beherberge und züchte seltene Tiere, stell qualifiziertes Personal ein, erfülle die Wünsche Deiner Besucher*innen und veranstalte eine Vielzahl unterhaltsamer Events. Wenn Du einmal auf der Suche nach neuen Herausforderungen bist, teste doch mal DNA-Splicing, um über 300.000 mögliche Lebewesen zu erschaffen.

29. September – Valheim (Game Preview) (PC) Erkunde als nordische*r Krieger*in die wunderschöne, prozedural generierte Welt von Valheim. Deine Seele wurde ins nordische Jenseits gebracht, um Odins uralte Rivalen zu erschlagen. Baue, erobere, bastle und überlebe allein oder mit Freund*innen, während Du versuchst, Ordnung in die Welt von Valheim zu bringen.

30. September – PAW Patrol: Grand Prix (Cloud, Konsole und PC) In PAW Patrol: Grand Prix ist keine Strecke zu groß und kein*e Fahrer*in zu flauschig. Schlüpfe in die Rolle Deines Lieblingsmitglieds von PAW Patrol und veranstalte gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen abenteuerliche Rennen in Adventure Bay – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass.

Jetzt verfügbar – Amazing Cultivation Simulator (PC) Erhebe Dich auf der Suche nach Unsterblichkeit in diesem strategischen Simulator, der auf der chinesischen Mythologie beruht. Gründe Deine eigene Sekte und bilde neue Rekrut*innen aus. Erforsche die Magie und sammle mystische Artefakte, stelle Dich alten Gefahren und übertrumpfe konkurrierende Sekten auf Deinem Weg zu spiritueller Erleuchtung.

Update: Xbox-App auf PC Es wird Zeit, die Xbox-App auf Deinem PC zu updaten! Das jüngste Update bietet eine ganze Reihe von Verbesserungen und Features, die basierend auf dem Feedback der Community eingeführt wurden. Dank der neuen Partnerschaft mit HowLongToBeat erhältst Du über die App außerdem detaillierte Informationen über die voraussichtliche Spielzeit Deiner PC Game Pass-Spiele. Weitere Details zum Update findest Du hier.

Jetzt verfügbar – Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack Entdecke mit dem Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack fantastische neue Dinos und stelle sie in Deinem Park einem staunenden Publikum vor. Das neue Content-Update fokussiert sich auf die späte Kreidezeit und bietet Dir reihenweise prähistorische Kreaturen, die vor 65 Millionen Jahren den Planeten beherrscht haben. Weitere Details findest Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass sparst Du 10 Prozent auf den Kauf.

Bis 29. September verfügbar – Sea of Thieves: The Sirens’ Prize Es steht jede Menge auf dem Spiel: Tauche tief in die Meere von See of Thieves ein und finde Wege, Belle sowie den Piratenlord für die kommende Schlacht vorzubereiten. Tauche hinab zu versunkenen Schreinen und kehre mit uralten Schätzen zurück in The Sirens’ Prize, dem siebten zeitlich begrenzten Abenteuer von Sea of Thieves, das noch zum 29. September läuft.

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 5: Concealed Target Weapon & Skin Pack Verbessere Dein Arsenal mit dem neuen Concealed Target Weapon & Skin Pack, einschließlich neuer Tarnkleidung, um noch besser zu stealthen. Die kostenlose Survival Map Amongst the Rubble ist jetzt für alle Spieler*innen als Teil des neuesten Updates verfügbar. Als Mitglied des Xbox Game Pass sparst Du 10 Prozent auf den Kauf.

27. September – Spiele FIFA 23 für 10 Stunden Probe Zeit für den Anpfiff! FIFA 23 bringt neue Spannung auf den Platz und als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist Du vor allen anderen dabei. Ab dem 27. September kannst Du den nächsten Teil des FIFA-Franchises 10 Stunden lang vor allen anderen anspielen. Außerdem erhältst Du 10 Prozent Rabatt auf den Kauf digitaler EA-Inhalte, monatliche Belohnungen nur für Mitglieder und vieles mehr.

21. September – Deathloop: Hunting Pack Beweise Stil und durchstreife Blackreef mit dem Colt Skin “Horizon” und dem Julianna-Skin “Athleisure”. Auch mit der “Ultralite” Rapier-Waffe kommst Du garantiert nicht ins Schwitzen – dafür aber Deine Gegner.

27. September – Super Animal Royale: Season 5 Perks Pack Verbessere mit den neuen Kosmetik-Perks Dein Super Animal Outfit. Bekämpfe Deine Feinde stilvoll mit einem brandneuen Regenschirm, einer BCG, einem neuen Outfit und einem Sparrow Launcher.

6. Oktober – Assassin’s Creed Odyssey: Kronos Pack Zeit spielt keine Rolle mehr, wenn Du Dich in die Dienste des Titanen Kronos stellst. Dieses Pack enthält fünf machtvolle neue Ausrüstungsgegenstände, ein beeindruckendes neues Reittier und einen neuen epischen Speer.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere neun Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

