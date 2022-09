Check von Vampiro

Eure Ritter umkreisen in einem Habitat euren Heimatplaneten.

Die neuen Portraits, Schiffe (deren Farbe passt sich an), das Stadtbild und die Beraterstimme sind sehr gut geworden.

Die Ausbeutung des Planeten lässt ihn verwüstet zurück. Manche Spezies fühlt sich aber gerade dort Pudelwohl.

Genmanipulation zu Lasten der Lebenszeit.

Die Science-Fiction-Grandstrategyvon Paradox erweist sich auch sechs Jahre nach Erscheinen als Dauerbrenner. Nach der großen Erweiterung Overlord (im Spiele-Check) im Juni diesen Jahres ist jetzt daserschienen. Inwieweit die neuen Inhalte den Kauf wert sind, verrate ich euch in diesem Check und gebe euch auch meine Einschätzung zum neuen Patch 3.5 "Fornax" ab.Viele der neuen Ursprünge, Eigenschaften und Staatselemente haben positive wie auch negative Modifikatoren. Mit dem Ursprung Knights of the Toxic God seid ihr auf der Suche nach einer göttlichen Entität, die euren Heimatplaneten einst in toxisches Ödland verwandelte. Dafür startet ihr mit Rittern in einem Habitat, das über eurem Planeten kreist. Die Ritter produzieren Einigkeit und Forschung. Die Suche nach der Gottheit, angelehnt an die Suche nach dem Heiligen Gral, entpuppt sich als die vermutlich bislang längste Event-Reihe des Strategie-Spiels und verlangt euch bis zum fulminanten Ende immer wieder Entscheidungen ab. Das bringt vor allem Buffs für eure Ritter. Ich habe zum Beispiel immer auf bessere Forschung gesetzt. Der Ritter-Ursprung hat es in sich, denn ihr müsst mindestens 10 Prozent der durch Jobs gewonnenen Legierungen und 20 Prozent eurer Credits in die Quest investieren. Investiert ihr mehr, schreitet sie schneller voran und ihr kommt auch schneller an Buffs.Der Overtuned-Ursprung erlaubt euch vom Fleck weg genetische Modifikationen. Die speziellen Traits bringen satte Boni und kosten nur einen Punkt, gehen aber auf Kosten der Lebensdauer der Anführer. Ihr könnt die gewählten Eigenschaften auch wieder ändern.Drei neue, "normale" Eigenschaften könnt ihr zu Spielbeginn wählen. Besonders interessant fand ich Inkubator. Damit erhöht ihr die Vermehrungsrate eurer Populationen solange ihr weniger als 37 habt. Danach kassiert ihr schrittweise Mali, bis hin zu 10 Prozent. Er eignet sich also für schnelle Wachstumsstrategien. Giftig bringt euch Vor- und Nachteile. So habt ihr mindestens 30 Prozent Bewohnbarkeit auf Planeten, der Maximalwert sinkt aber auch um 30 Prozent. Später könnt ihr noch Exotischer Metabolismus freischalten, mit Buffs auf Bewohnbarkeit, Wachstum und Alter der Anführer. Dafür kosten eure Pops exotische Gase im Unterhalt. Das lässt sich mit der vielleicht schwächsten neuen Eigenschaft Anorganischer Atem kombinieren: Pops kosten 50 Prozent mehr Unterhalt, atmen aber nutzbares Gas aus.Bei den Staatselementen helfen Giftige Bäder dem Bevölkerungswachstum. Als Wiederverwerter profitiert ihr von zerschossenen Schlachtschiffen gleich dreifach: Ihr bekommt Forschung, Ressourcen und gegebenenfalls sogar Schiffe. Sehr spannend ist "unerbittliche Industrialisten". Sobald ihr zehn Pops auf einem Planeten habt gibt es ein Spezialgebäude, euer Heimatplanet startet sogar mit einem Exemplar. Damit erhöht ihr auf Kosten des Bevölkerungswachstums die Produktion. Kleines Problem: Ihr verschmutzt euren Planeten, der sich letztlich sogar zu einer Tomb World entwickeln kann. Das kann aber gut sein! Nämlich dann, wenn ihr mit dem Ursprung Postapokalypse aus der Erweiterungspielt, denn dann ist die Tomb World euer bevorzugtes Habitat.Auch Patch 3.5 "Fornax" bringt neue Inhalte, zum Beispiel zwei archäologische Stätten, die erstmals für bestimmte Regierungsformen (Hive und Maschinenintelligenz) gemacht sind. Es gibt auch zwei neue Schwierigkeitsgrade: Für komplette Einsteiger und knallharte Minmaxer. Als Profi könnt ihr außerdem alle drei Endgame-Krisen mit steigendem Schwierigkeitsgrad direkt hintereinander spielen. Nutzt ihr die skalierende Schwierigkeit, könnt ihr die KI ihren Höhepunkt jetzt bereits im Midgame erreichen lassen. Neue Sternensysteme und eine Anomalie zählen ebenso zu den kostenlosen Ergänzungen wie 16 Achievements.Die Artefakte wurden komplett überarbeitet. Kulturarbeiter sind wieder Teil des Spiels und arbeiten von Monumenten aus. Sie sorgen für Einigkeit und Anziehungskraft der Regierungsethiken. Außerdem geben sie Boni passend zu euren Ethiken. Sehr gut gefällt mir, dass Megastrukturen ihre eigene Kategorie im Outliner bekommen haben und so viel leichter anzusteuern sind. Außerdem seht ihr im Outliner, ob Sternenbasen upgradebar sind und könnt sie dort direkt aufwerten. Zu den kleinen, schönen Verbesserungen gehört, dass die KI euch nicht wieder und wieder mit Vorschlägen bombardiert, die ihr habt auslaufen lassen. Dem neuen 10-Jahres-Cooldown sei dank. Überhaupt hat die KI einen guten Eindruck hinterlassen, Flotten gut bewegt und mit Verbündeten angegriffen. Sie ist auch nicht mehr so scharf darauf, euer Vasall zu werden. Die zahlreichen größeren und kleineren Balancing-Änderungen und Bugfixes könnt ihr in den umfangreichen Patch-Notes einsehen Die Neuerungen von Toxoids setzen vor allem auf schnelle Wachstumsmöglichkeiten, bringen aber meist Nachteile mit sich. Sie setzen damit grundsätztlich auf ein gutes Verständnis der Spielmechaniken und richten sich eher an erfahrene Spieler. Die Erweiterung alleine bietet schon viel Spielspaß und Spielraum für Experimente. Eine noch größere Spielwiese habt ihr, wenn ihr sie mit anderen Erweiterungen wie Apocalypse kombiniert. Insofern hat das Team ganze Arbeit gemacht: Toxoids steht alleine sehr gut da, passt aber auch wunderbar in den Kontext der bisherigen Erweiterungen. Auch der Patch hat mit seinen Verbesserungen, Balancing-Anpassungen, Komfort-Features und kleinen Erweiterungen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das Toxoids Species Pack bekommt eine klare Kaufempfehlung für jeden erprobten Stellaris-Spieler.