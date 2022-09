Diablo 4: Geschlossene Endgame-Beta angekündigt, offene Anfang 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Irgendwann 2023 soll es soweit sein und ihr könnt in Diablo 4 haufenweise höllische Horden zurück in die Unterwelt prügeln. Nach einem dicken Gameplay-Leak hat Blizzard nun wieder offizielle Neuigkeiten, eine Endgame-Beta betreffend. Genauer gesagt wird diese Testphase geschlossener Natur sein, nur ausgewählte Spieler dürfen also teilnehmen. Und wenn ihr nun darauf hofft, zumindest Infos aus erster Hand zu erfahren, muss euch das Unternehmen enttäuschen: Die Beta-Inhalte werden unter Embargo stehen, Spieler dürfen also nichts verraten.

Aber was gibt es denn nun konkret zu spielen? Hier hat Blizzard im offiziellen Blog bereits einige Infos für euch zusammengefasst, zu Spielmodi und Inhalten, die ihr probieren dürft. Konkret handelt es sich um die folgenden Elemente von Diablo 4:

Höllenflut : Ein regionsübergreifendes Ereignis, das ab Weltstufe drei, Schwierigkeitsstufe Alptraum bestritten werden kann. Hier sind die Diener Liliths stärker und zahlreicher, dafür winkt natürlich deutlich besseres Loot. Außerdem soll sich die Spielwelt rein optisch verändern, weiter sammelt ihr Glut, mit der ihr spezielle Truhen öffnen könnt, die Segen für einen einzigen Gegenstandsplatz, wie den Körper, die Beine oder Zweihandwaffen beinhalten.

: Ein regionsübergreifendes Ereignis, das ab Weltstufe drei, Schwierigkeitsstufe Alptraum bestritten werden kann. Hier sind die Diener Liliths stärker und zahlreicher, dafür winkt natürlich deutlich besseres Loot. Außerdem soll sich die Spielwelt rein optisch verändern, weiter sammelt ihr Glut, mit der ihr spezielle Truhen öffnen könnt, die Segen für einen einzigen Gegenstandsplatz, wie den Körper, die Beine oder Zweihandwaffen beinhalten. Alptraumdungeons : Diese Verliese werden durch bestimmte Siegel geöffnet, die spezielle Modifikatoren aktivieren. Absolviert ihr die Dungeons, gibt es noch mehr Siegel, die noch heftigere Herausforderungen freischalten.

: Diese Verliese werden durch bestimmte Siegel geöffnet, die spezielle Modifikatoren aktivieren. Absolviert ihr die Dungeons, gibt es noch mehr Siegel, die noch heftigere Herausforderungen freischalten. Totengeflüster : Der Flüsternde Baum schickt euch quer durch die Welt, wenn ihr die Geflüster-Aufgaben erledigt, erhaltet ihr Ausrüstung, Geld und Grausige Gaben. Habt ihr zehn Stück von letzteren gesammelt, könnt ihr sie beim Baum gegen neues Loot und Erfahrung eintauschen.

: Der Flüsternde Baum schickt euch quer durch die Welt, wenn ihr die Geflüster-Aufgaben erledigt, erhaltet ihr Ausrüstung, Geld und Grausige Gaben. Habt ihr zehn Stück von letzteren gesammelt, könnt ihr sie beim Baum gegen neues Loot und Erfahrung eintauschen. Felder des Hasses : In diesen PVP-Zonen müsst ihr Dämonen losschicken, um Samen des Hasses zu sammeln. Diese können in Roten Staub zermahlen werden, den ihr gegen optische Belohnungen eintauschen dürft. Andere Spieler können aber auf euch und eure Untergebenen lauern, um euch die Samen zu stehlen – nicht aber den Staub, den dürft ihr behalten.

: In diesen PVP-Zonen müsst ihr Dämonen losschicken, um Samen des Hasses zu sammeln. Diese können in Roten Staub zermahlen werden, den ihr gegen optische Belohnungen eintauschen dürft. Andere Spieler können aber auf euch und eure Untergebenen lauern, um euch die Samen zu stehlen – nicht aber den Staub, den dürft ihr behalten. Paragontafeln: Durch dieses ab Level 50 freigeschaltete System könnt ihr euren Charakter mit Paragonpunkten durch neue Felder, Sockel und weitere Tafeln noch mächtiger machen.

Einen Starttermin für die Beta nennt Blizzard noch nicht, bestätigt aber, dass sie auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 laufen wird und darüber hinaus Crossplay und Crosssave unterstützt. Um eine Chance auf die Teilnahme zu haben, müsst ihr bereits einige Zeit im Endgame von Diablo 2 - Resurrected und Diablo 3 verbracht haben. Solltet ihr denken, die Anforderungen zu erfüllen, müsst ihr eure Battle.Net-Privatsphäre-Einstellungen anpassen, eine genaue Anleitung findet ihr in den Quellen.

Wenn ihr bis zum 18. November 2022 noch keine Einladung erhalten haben solltet, wurdet ihr nicht ausgewählt – aber dieses Datum könnte den ungefähren Starttermin andeuten. Eine offene Beta für das Endgame soll Anfang 2023 stattfinden.