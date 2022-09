Meteor Mess 3D: Fan-Remake von Maniac Mansion erscheint am 5. Oktober

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Beharrlichkeit von manchen Fan-Projekten ist wirklich bewundernswert. Schon 2010 erschien auf GamersGlobal ein Interview mit Thomas Boissé, einem der Grafiker von Meteor Mess 3D. Und selbst da war das 3D-Fan-Remake des Lucasfilm-Games-Klassikers Maniac Mansion schon einige Jahre in Entwicklung, die erste Idee stammt sogar noch aus dem Jahr 2008. Doch jetzt ist das Ziel in Sicht: Am 5. Oktober soll das Spiel erscheinen, den Launch-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

In Meteor Mess 3D dürft ihr euch wie auch schon im Original aus 1988 mit Dave und zwei Freunden ins Tollhaus begeben, um Daves Freundin Sandy aus den Fängen von Dr. Fred zu befreien. Viele Sachen wurden aus der Vorlage übernommen, es wurden aber auch unter anderem neue Räume, Objekte, Rätsel und ein alternatives Ende hinzugefügt. Neben deutschen Texten wird es auch eine englische Vertonung geben.

Den kostenlosen Download für euren PC wird euch Vampyre Games am 5. Oktober auf der Homepage des Spiels zur Verfügung stellen.