In unserem Noten-Vergleich zu Return to Monkey Island führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: Computer Bild Spiele, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Return to Monkey Island

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar 84

v. 100 Charmante, witzige Zeitreise mit vielen bekannten Schauplätzen und Figuren. Faire Rätsel, für Profis zu leicht. (Ganzer Test hinter Paywall)

GamePro 90

v. 100 Ich bin so froh, euch heute sagen zu können, dass Return to Monkey Island nicht nur ganz fantastisch an den Vorgänger anknüpft, ihr bekommt hier einen gewohnt urkomischen und vor Nostalgie nur so triefenden Liebesbrief überreicht, der mich als Fan überglücklich gemacht hat – und bei dem am Ende einige Freudentränen über die Wange gekullert sind.

GIGA - Nicht getestet*

PC Games /

Videogameszone.de

8

v.10 Ist Return to Monkey Island das lang erwartete Comeback, mit dem die Serie wieder zurück zu alter Stärke findet? Ich sage: nein. Für mich ist es einfach nur das, was die Entwickler vorab versprochen hatten: Ein absolutes sympathisches, klassisches Point-and-Click-Abenteuer, das sich auf alte Tugenden besinnt, aber deshalb nicht in der Vergangenheit hängen bleibt.

Spieletipps - Nicht getestet*