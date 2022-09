TGS22: Dragon Quest Treasures-Trailer überbrückt Wartezeit bis zum Release

Switch

Erstmals erwähnt zum 35-jährigen Jubiläum der Dragon Quest-Reihe vor über einem Jahr, nähert sich der weltweite Release von Dragon Quest Treasures am 9. Dezember 2022 mit stetig größer werdenden Schritten. Das Spin-Off zum jüngsten Hauptteil Dragon Quest 11 verspricht, mit seiner Story Einblicke in die Jugend der beiden Geschwister Erik und Mia zu geben.

Als Waisen ihre Kindheit in einer Horde Wikinger verbringend und zu harter Arbeit verdammt, erleben sie in diesem Switch-Rollenspiel in farbenfroher Chibi-Optik einen Ausflug in die Welt Draconia. Ausgangspunkt ist die nächtliche Begegnung mit den beiden Sidekicks Porcus, einer Art Flugschwein sowie Purrsula, einer fliegenden Katze.

Das Spiel greift augenscheinlich auf den weitschweifigen Monster-Fundus des gesamten Franchises zurück, erlaubt das Reiten dieser sowie die Rekrutierung in das eigene Team. Abwechslung in das eher actionbetonte und zumindest grafisch für ein jüngeres Publikum ausgelegte Spiel bringen verschiedene optische Visoren, die das Aufstöbern und systematische Monstersammeln erleichtern sollen. Ebenfalls steht der Basenbau der beiden Geschwister während ihrer Wikinger-Auszeit in Draconia im Vordergrund.

Von Gameplay und Optik könnt ihr euch im unten eingebundenen, allerdings japanischsprachigen Trailer anlässlich der Tokyo Game Show 2022 einen Eindruck machen.