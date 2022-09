Cultic - Chapter One: Retro-Shooter erscheint am 13. Oktober für PC

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über Neuigkeiten zu den 3D-Shootern Phantom Fury und Graven haben wir euch bereits informiert, seit wenigen Tagen gibt es auch zu Cultic neue Informationen. Demnach wird Chapter One des ebenfalls aus dem Hause 3D Realms stammenden Shooters – zu dem auf Steam nach wie vor eine Demo zur Verfügung steht – am 13. Oktober dieses Jahres zum Preis von 9,99 Euro auf PC veröffentlicht.

Wie es der jüngste Trailer bereits deutlich macht, geht es beim Retro-Shooter mit seiner „klassischen Grafik“ und den „modernen Kämpfen“ ordentlich zur Sache. Wie ihr dabei vorgeht, soll weitestgehend euch überlassen sein. Mit einem „ganzen Arsenal an Schusswaffen und Sprengstoffen aus der Mitte des Jahrhunderts“ könnt ihr „losstürmen, rennen, springen, rutschen und ausweichen“. Oder ihr legt Fallen aus und eliminiert eure Widersacher aus der Deckung heraus. Möglich sein soll es zudem auch, dass ihr euch unter eure Feinde mischt und sie gegeneinander aufbringt.

Stattfinden werden die Scharmützel (samt der Bosskämpfe) unter anderem in einer verlassenen Bergbaustadt sowie in Wäldern und Katakomben. Insgesamt sollen euch in Chapter One zehn Story-Maps erwarten. Zusätzlich bietet euch der Titel einen Survival-Modus, in dem es schlicht darum geht, so viele Gegner wie möglich zu beseitigen und der zum Beispiel von Resident Evil 4 - The Mercenaries inspiriert ist. Mit genügend Geld könnt ihr dabei zwischen den Wellen Waffen, Munition, Gesundheit und Rüstung erwerben – und euch bei Bedarf an „die Spitze der globalen Ranglisten“ kämpfen.