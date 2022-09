Realms Deep 2022: Release des Retro-Shooters Prodeus steht kurz bevor

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der Realms Deep 2022 wurde überraschend bekannt gegeben, dass der Retro-Science-Fiction-Egoshooter Prodeus bereits nächste Woche am 23. September für PC, MacOs, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Switch digital erscheinen wird.

Der actionhaltige Titel war im November 2020 auf Steam und GOG.com in den Early Access/In-Development gestartet und konnte bereits in diesem Zustand GG-Redakteur Dennis Hilla in seinem Early-Access-Test von seinen Qualitäten überzeugen (zum GG-Test).

Den parallel veröffentlichten Release-Trailer zu Prodeus könnt ihr euch direkt unter diesen Newszeilen zu Gemüte führen, mit diesem erhaltet ihr nochmals einen Eindruck vom klassischen Shooter-Gameplay und der stylischen 3D-Retro-Optik.

Als Publisher für Prodeus fungiert Humble Games, für PC und Xbox-Konsolen wird der Titel auch gleich zum Start im GamePass verfügbar sein.