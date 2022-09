TGS22: Ion Lands beantwortet Fragen zu Nivalis

PC

Marko Dieckmann, Chef des deutschen Entwicklerstudios Ion Lands hat die Gelegenheit der Tokyo Game Show 2022 genutzt und ein kurzes Q&A-Video zu Nivalis veröffentlicht, das wir euch unter der News eingebunden haben. In der Slice-of-Life-Sim Nivalis, das in der Cyberpunk-Spielwelt des Vorgängertitels Cloudpunk angesiedelt ist, betreibt ihr ein Restaurant in der Megametropole. Dazu gehört die Ausstattung eures Gastronomiebetriebes, die Einrichtung einer Wohnung, die Beschaffung von Ressourcen und Lebensmitteln und der direkte Umgang mit Kunden und den Einwohnern der Megacity Nivalis bei der Arbeit und während der Freizeit in Nachtklubs beispielsweise. Laut Dieckmann haben sich die Entwickler stark von Blade Runner inspirieren lassen.

Das Spiel wird ein Tag- und Nachtzyklus bieten, die Bewohner bekommen eigene Beschäftigungen und Tagesabläufe, auch soll ein Wettersystem implementiert werden sowie ein Fotomodus. Außerdem soll durch die Spielmechanik die Kreativität der Spieler nicht zu kurz kommen. Nivalis soll angeblich noch in diesem Jahr für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.