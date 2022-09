TGS22: Rogue Spirit erscheint im März 2023 für PC und Konsole

PC

In einem kurzen Video zur Tokyo Game Show 2022 hat Brand Community Manager James Cartlidge von 505 Games einige neue Eindrücke zu Rogue Spirit präsentiert. Das Rogue-Lite-Actionadventure, das von Kids With Sticks entwickelt wird, befindet sich seit dem 1. September 2022 bei Steam im Early Access. Seit gestern ist ein neuer Charakter namens Sabre spielbar. Der Titel sei laut Cartlidge im Artdesign von Studio Ghibli inspiriert und lässt euch als Geist in eure Gegner fahren um sie zu schwächen und ihre individuellen Fähigkeiten zu absorbieren. Neben herausfordernden Kämpfen soll das Spiel eine Stealthmechanik bieten.

Des Weiteren wurde ein Releasetermin für Version 1.0 des Titels für den 07. März 2023 angekündigt. Dabei wurde von der PC-Version auf Steam aber auch von "Konsolen" gesprochen. Welche Plattformen das genau sein sollen, blieb der Community Manager jedoch schuldig.