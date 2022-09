TGS22: Nioh-Entwickler im Interview zu Wo Long - Fallen Dynasty

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Microsoft hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 per Xbox Livestream ein gut vierminütiges Interview mit zwei Koei-Tecmo-Produzenten zum neuen Soulslike von Team Ninja, Wo Long - Fallen Dynasty, veröffentlicht. Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa äußern sich neben eingespielten Ingame-Szenen zur Präsentation des Spiels, dem historischen Hintergrund der Han-Dynastie im antiken China und dem hohen Schwierigkeitsgrad des Actionadventures.

Zu sehen sind einige Kampfszenen gegen ganz unterschiedliche Gegner im Nah- und Fernkampf sowie mit Magieeinsatz. Der umfangreiche Charaktereditor kommt genauso zur Sprache wie das neue Moralsystem auf dem Schlachtfeld. Letzteres soll den Angriff auf mächtigere Gegner in der Schlacht mit einem Moral-Boost belohnen, der sich positiv auf die Kampfkraft auswirken soll. Standardgegner werden keine Boni dieser Art auslösen.

Team Ninja arbeitet neben Wo Long - Fallen Dynasty aktuell auch an Rise of the Ronin. Über den Open-World-Action-Titel haben wir bereits am Mittwoch berichtet. Wo Long - Fallen Dynasty soll Anfang des nächsten Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Laut Microsoft wird das Spiel zum Release im Game Pass verfügbar sein.