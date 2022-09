FIFA 23: Spielerwerte-Highlights veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Alle Jahre wieder erscheint im Herbst ein neuer FIFA-Teil (allerdings ab nächstem Jahr unter dem Namen EA Sports FC) und wie üblich veröffentlicht EA vorab seine Datenbank mit den aktuellen Bewertungen für die Spieler der neuen Saison. Laut eigener Aussage werden die Fußballer in jedem Jahr durch ein Talentscout-Netzwerk beobachtet und beurteilt.

In diesem Jahr haben es folgende Spieler in die Top-Ten geschafft (die Ziffern hinter dem Verein geben das Gesamtrating an):

1. Karim Benzema (Real Madrid) 91

(Real Madrid) 91 2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 91

(FC Barcelona) 91 3. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 91

(Paris Saint-Germain) 91 4. Kevin De Bruyne (Manchester City) 91

(Manchester City) 91 5. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) 91

(Paris Saint-Germain) 91 6. Mohamed Salah (FC Liverpool) 90

(FC Liverpool) 90 7. Virgil Van Dijk (FC Liverpool) 90

(FC Liverpool) 90 8. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 90

(Manchester United) 90 9. Thibaut Courtois (Real Madrid) 90

(Real Madrid) 90 10. Manuel Neuer (FC Bayern München) 90

Wie auch im letzten Jahr kommen vier Spieler aus Vereinen der englischen Premier League. Die französische Ligue 1 in Persona von PSG musste Federn lassen und stellt nur noch zwei der besten zehn Spieler (Neymar Jr ist auf Platz 11 abgerutscht). Dafür meldet sich die spanische LaLiga mit drei Top-Ten-Spielern, inklusive denen auf den ersten beiden Plätzen, zurück. Den zehnten Platz belegt wie auch im Vorjahr Manuel Neuer vom FC Bayern München und vertritt damit die Bundesliga.

Weitere deutsche Spieler mit Top-Bewertungen sind:

Joshua Kimmich (FC Bayern München) 89

(FC Bayern München) 89 Toni Kroos (Real Madrid) 88

(Real Madrid) 88 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) 88

(FC Barcelona) 88 Antonio Rüdiger (Real Madrid) 87

(Real Madrid) 87 Thomas Müller (FC Bayern München) 87

(FC Bayern München) 87 Leon Goretzka (FC Bayern München) 87

Am 30. September erscheint FIFA 23 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch (Legacy Edition), Xbox One, Xbox Series X und Stadia. Vorbesteller der "Ultimate Edition" dürfen schon ab dem 27. September loslegen.