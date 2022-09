Realms Deep 2022: "Bombshell" Harrison kehrt in Phantom Fury zurück!

PC Switch Xbox X PS5

Auf der derzeit stattfindenden Realms Deep 2022 haben Entwicklerstudio Slipgate Ironworks und Publisher 3D Realms den 3D-Shooter-Titel Phantom Fury angekündigt. Also heißt es erneut: Bühne frei für Sally "Bombshell" Harrison! Die taffe Heldin hatte zuletzt schon in Ion Fury mit dicken Wummen und schlagfertiger Zunge bewiesen, dass mit ihr nicht zu spaßen ist.

Phantom Fury selbst bezeichnen die Entwickler als Mischung aus "Action und Roadmovie", die Story spielt einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Ihr werdet also einige bekannte Gegenden der USA ausgiebig erkunden und von Feinden säubern können. In den größeren Levels und Außengebieten kommen auch in Flugzeuge und anderen Fortbewegungsmitteln in Einsatz. Das Retro-Shooter-Abenteuer wird zudem auch grafisch aufgebohrt, im Nachfolge-Titel kommt jetzt eine echte 3D-Engine zum Einsatz.

Der frisch veröffentlichte Reveal-Trailer vermittelt euch während der mehr als zweieinhalb minütigen Laufzeit einen ersten optischen Einblick in Phantom Fury, zusätzliche Impressionen erhaltet ihr in unserer neuen Screenshot-Galerie. Das besagte Video könnt ihr euch gleich im Anschluss unter diesen Newszeilen zu Gemüte führen.

Phantom Fury soll 2023 für PC, Xbox Series X/S, PS5 und die Switch erscheinen.