Nvidia: EVGA beendet Produktion von Grafikkarten

Kurz vor dem Release von Nvidias neuer Grafikkartengeneration kam es zum Bruch zwischen Nvidia und einem ihrer treuesten Partner. EVGA hatte bis zuletzt exklusiv Nvidia-Grafikkarten hergestellt und nicht wie andere Hersteller auch AMD-Karten gefertigt. Nun hat der US-Hersteller in seinem Forum und via vielen Youtube-Kanälen bekannt gegeben, dass EVGA die neuen RTX 4000 Grafikkarten von Nvidia nicht anbieten wird und darüber hinaus komplett aus dem Grafikkarten-Markt aussteigt. Nvidia soll bereits im April 2022 informiert worden sein. Als Grund wird genannt, dass EVGA mit jeder RTX 3000 Grafikkarte Verlust gemacht haben soll und entsprechend mit Nvidia nicht zu einer passenden Einigung gekommen sei. Zu den Kosten wird nicht nur die Produktion, sondern auch der Support, die Entwicklungskosten, das Engineering und die RMA-Kosten hinzugerechnet, die in Summe den Erlös beim Verkauf der Grafikkarten überstiegen haben sollen.

EVGA war bisher primär bekannt als Hersteller von Nvidia-Grafikkarten und da insbesondere High-End-Grafikkarten mit langer Garantie-Leistung sowie selbst dann noch Garantie, wenn man für den Umbau auf eine Wasserkühlung den vorinstallierten Luftkühler durch einen Wasserkühlblock ersetzt. Neben Grafikkarten produziert EVGA schon seit längerem Netzteile, Mainboards, Wasserkühler für CPUs und GPUs, Tastaturen sowie Gaming-Mäuse. Deren Umfang an der Produktion soll allerdings insgesamt bei nur circa 10% gelegen haben, auf die Grafikkarten entfiel der Rest.

EVGA versichert, dass sie die vorhandene Grafikkarten weiterhin unterstützen werden und auch die aktuelle Grafikkarten-Generation soll weiterhin verkauft werden. Der Hersteller will sich in Zukunft auf seine Netzteile und Peripherie-Komponenten konzentrieren und versichert, keine Mitarbeiter entlassen zu wollen. Wie Gamers Nexus erfahren haben will, sei EVGA bisher noch nicht in Gesprächen mit Intel oder AMD, um eine neuen Grafikkarten-Partner zu finden und will auch keine zusätzlichen, bisher noch nicht bedienten, Produktkategorien erschließen.