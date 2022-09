Playstation VR2 nicht abwärtskompatibel zu Spielen des Vorgängermodells

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spiele, die für die Playstation VR entwickelt wurden, werden nicht auf Sonys Folgemodell, der PlayStation VR2 lauffähig sein. Dies bestätigte Senior Vice President of Platform Experience von Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino aktuellen Meldungen in der internationalen Presse zufolge in der neusten Ausgabe des offiziellen Playstation-Podcast.

So wird Nishino von dem Magazin Gematsu.com mit der folgenden Begründung zitiert:

Playstation VR-Spiele sind nicht mit der Playstation VR2 kompatibel, da die Playstation VR2 als echtes Virtual-Reality-Erlebnis der nächsten Generation konzipiert wurde. Die Playstation VR2 hat, wie ich bereits sagte, viele fortschrittlichere Funktionen wie einen brandneuen Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, Inside-Out-Tracking, 3D-Audio und natürlich eine 4K-Auflösung mit HDR. Das bedeutet, dass Die Entwicklung von Spielen für Playstation VR2 einen ganz anderen Ansatz erfordert als für die ursprüngliche Playstation VR. Diese Funktionen ermöglichen es Entwicklern tatsächlich, Welten zu erschaffen, die sich lebhafter und lebendiger anfühlen und dem Spieler das Erlebnis näher bringen als je zuvor.

Damit scheint ausgeschlossen, dass ihr eure alten Playstation VR-Titel auf der neuen Hardware spielen könnt. Diese müssten erst, wie bei einer Veröffentlichung für die Hardware eines anderen Herstellers, portiert werden. Die Webseite VideoGamesChronicle.com schreibt dazu:

Es scheint keinen technischen Grund zu geben, warum Playstation VR-Spiele nicht auf die Playstation VR 2 portiert werden könnten. Aber die Anzahl der Entwickler, die wahrscheinlich dazu bereit sein werden, ist unbekannt.

Die Südost-Asien-Abteilung des Onlinemagazins IGN findet das "nicht ganz überraschend", da "Sony einen Adapter entwickelt hat, damit ihr die originale Playstation VR-Spiele auf der Playstation 5 spielen könnt". In die selbe Kerbe schlagen die Kollegen der Seite GameDeveloper.com, die darauf Hinweisen, dass Abwärtskompatibilität noch nie die Stärke von Sony war:

Sony hatte im Laufe der Jahre bekanntermaßen Probleme mit der Abwärtskompatibilität. Nachdem die Playstation 3 noch Spiele früherer Playstation-Modelle abspielen konnte, war dies der Playstation 4 aufgrund ihrer erheblichen Hardwareunterschiede bekanntermaßen nicht möglich. Dies wurde erst mit dem Playstation Now-Streaming für Playstation 3-Titel und der Veröffentlichung von Playstation 2-Spielen mittels Emulationstechnologie auf der Konsole behoben.

Dazu muss angemerkt werden, dass die Aussage zur Playstation 3 auch nur für die frühen Modelle galt. Während der Optimierung der Konsole wurden die ursprünglich enthaltenen Chips der PS2 in späteren Konsolenversionen gestrichen.

Immerhin hatte Sony seine Investoren bereits im Mai dieses Jahres darüber informiert, dass zum Verkaufsstart der Playstation VR2 Anfang 2023 über 20 angepasste oder neu entwickelte Titel bereitstehen sollen. Dazu sollen auch AAA-Produktionen wie zum Beispiel Resident Evil Village (zum Preview der PSVR2-Version) und Horizon - Call of the Mountain gehören.

Wenn ihr euch das Statement von Hideaki Nishino im Original selbst anhören möchtet, findet ihr die Folge 439 des Official PlayStation Podcast gleich unter dieser News verlinkt. Den Abschnitt, auf den sich diese News bezieht, findet ihr etwa ab der 29. Minute.