Metal - Hellsinger: Hört ab jetzt eigene Musik im Rhythmus-Shooter [U]

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 28. September 2022, 12:05 Uhr:

Vor rund zwei Wochen kündigte Entwickler The Outsiders Mod-Support für den schwermetallischen Rhythmus-Shooter Metal Hellsinger (in der Viertelstunde) an, damit ihr eigene Tracks ins Spiel integrieren könnt, zu denen ihr höllische Horden über den Haufen schießen wollt. Nun ist das entsprechende Update schon veröffentlicht worden. Entwickler Funcom veröffentlichte zu dem Anlass einen neuen Trailer, bei dem schmissiger Jazz bei der Ballerei den Takt angibt, wie ihr im unten eingebundenen Video hören könnt.

Es ist jedoch nicht damit getan, einen Song in einen Ordner zu kopieren. Ihr müsst über die Software FMOD Studio ein Lied mit der Info über die Beats pro Minute ergänzen und die Datei auch anderweitig geringfügig modifizieren. Ein offizielles Tutorial-Video führt durch den Prozess. Dazu wird angemerkt, dass die gewünschten Songs optimalerweise keine Tempowechsel besitzen sollten.

Ursprüngliche News vom 16. September 2022, 19:36 Uhr:

Seit kurzem ist Metal - Hellsinger – für das es bei Steam auch eine Demo gibt – verfügbar. In Person der sogenannten Namenlosen steigt ihr hinab in die Acht Höllen, um dort nicht weniger als die „dämonischen Horden und ihre Anführer zu vernichten“. Der Titel des Studios The Outsiders und des Publishers Funcom ist jedoch mehr als ein Standard-Shooter, da dessen Musik eine zentrale Rolle spielt.

Denn setzt ihr die verschiedenen Schuss- und Klingenwaffen oder auch die Sprints passend zum Takt der (Metal-)Musik ein, verstärken sich zum Beispiel eure Angriffe und ihr ladet schneller nach. Außerdem erhöht sich der Punkte-Multiplikator, wodurch wiederum die musikalische Untermalung intensiviert wird.

Die „perfekt angepasste Musik“ (siehe unsere Preview) in Metal - Hellsinger wurde eigens für den Rhythmus-Shooter komponiert. Beteiligt an der Realisierung waren unter anderem Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity) oder Randy Blythe (Lamb of God).

Beim offiziellen Soundtrack wird es jedoch aller Voraussicht nach nicht bleiben. Mittels Twitter-Posting kündigte Funcom kürzlich die Unterstützung entsprechender Mods an:

Demnächst für PC. Unterstützung für Custom Music Modding. Entfessle die Hölle. Zu DEINEM Beat.

Weitere Details dazu sollen „bald“ folgen. Die Frage eines Users, ob er sich auch zu Beats von Fox Stevenson (YouTube-Kanal) durch die Hölle schlachten kann, wurde mit einem kurzen „Was auch immer du magst“ beantwortet, wordurch deutlich wird, dass es keine musikalischen Grenzen zu geben scheint.

Auf der diesjährigen gamescom erhielt Metal - Hellsinger die Auszeichnungen „Best Action Game“ und „Most Wanted PC Game“. Die Reviews des Spiels fallen bislang größtenteils positiv aus. So vergibt GameInformer eine 9/10 („Superb“), PC Games die Wertung 9/10 und IGN 7/10 („Good“), um nur drei Beispiele für die PC-Fassung zu nennen.