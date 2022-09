TGS22: Japan Game Awards 2022 verliehen // Grand Award für Elden Ring

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Heute wurden während der Tokyo Game Show 2022 in der Makuhari Messe die Japan Game Awards 2022 verliehen. Erstmals seit 2019 fand die Veranstaltung wieder vor Ort statt. Großer Sieger des Abends war Elden Ring von From Software. Das Action-Rollenspiel erhielt neben einem der zehn verliehenen Excellence Awards auch den begehrten Hauptpreis, den Grand Award.

Hidetaka Miyazaki, legendärer Spieldesigner, erfolgreicher Schriftsteller und President von From Software nahm die Auszeichnungen persönlich entgegen. Zudem erhielt er als herausragende Persönlichkeit der Branche die diesjährige Spezialauszeichnung in Form des Minister of Economy, Trade, and Industry Awards.

Mit gleich drei Awards war es für die Spiele Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle ebenfalls ein sehr erfolgreicher Abend.

Hier nun alle Preisträger 2022 im Überblick:

Grand Award:

Elden Ring

Awards for Excellence:

Resident Evil Village

Sky - Kinder des Lichts

Tales of Arise

Lost Judgment

Final Fantasy 14 Online - Endwalker

Pokémon Legenden - Arceus

Horizon - Forbidden West

Elden Ring

Ghostwire - Tokyo

Kirby und das vergessene Land

Global Award Japanese Product:

Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle

Global Award Foreign Product:

Call of Duty - Vanguard

Best Sales Award:

Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle

Minister of Economy, Trade and Industry Award:

Hidetaka Miyazaki

Game Designers Award:

Inscryption

Game Designers Award - Honorable mentions:

7 Days to End With You

Needy Streamer Overload

Die Tokyo Game Show findet dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung in Chiba, nahe Tokio vom Donnerstag, 15. September bis Sonntag, 18. September 2022 statt. GamersGlobal-Chef Jörg Langer ist dieses Jahr wieder für euch vor Ort und berichtet von der Messe. Also haltet eure Augen offen, wenn ihr auf GamersGlobal.de unterwegs seid.