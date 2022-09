PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 19. bis zum 23. September (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

20. September – Akane

Akane ist ein actionreiches 2D-Abenteuer, das in einer Welt voller Samurai-Schwerter, Gewalt und Selbstjustiz spielt. In der dystopischen Welt von Akane haben die Großkonzerne der Yakuza die Macht, während die einfache Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt. In dieser ungerechten Zeit begibt sich die junge Akane auf eine scheinbar unmögliche Mission: Sie ist eine Ronin, deren Eltern von dem kriminellen System ermordet wurden, als sie vier Jahre alt war. Sie wurde eine einsame Wanderin, die nur ihr Katana und ihren Rachedurst an der Yakuza kennt.

20. September – Blood Waves

Optimiert für Xbox Series X|S – Blood Waves ist ein rasanter Zombie-Shooter, in dem Du Wellen von Untoten abwehrst, um zu überleben – und reich zu werden. Erschieße die Zombies, sammle die Belohnungen ein und bereite Dich auf die nächste Welle Untoter vor. Während der kurzen Pausen kannst Du lebensrettende Waffen kaufen, Fallen platzieren und Barrikaden aufbauen, um Deine Chancen zu erhöhen. Vergiss außerdem nicht, Deine Gesundheit zu prüfen und Deinen lebenswichtigen Munitionsvorrat zu checken.

20. September – Construction Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Bau-Simulator ist zurück – größer und besser als jemals zuvor! Mach Dich an die Arbeit und bediene Dich eines riesigen Fuhrparks, mit über 70 schweren Maschinen von vielen lizensierten Partnern. Stürze Dich auf die von Deutschland und den USA inspirierten Karten, von denen jede eine eigene Kampagne bietet und Du Besitzer*in über Deine eigene Firma wirst. Mit Unterstützung Deines Mentors Hape baust Du Dein Unternehmen von Grund auf aus und ziehst nach und nach immer spannendere Aufträge an Land.

20. September – DEATHLOOP

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – In DEATHLOOP treffen zwei verfeindete Assassinen aufeinander, die in einer mysteriösen Zeitschleife auf der Insel Blackreef gefangen sind. Du schlüpfst in die Rolle von Colt, der nur eine Chance hat, den tödlichen Kreislauf zu durchbrechen: Nur, wenn Du bis zum Ende des Tages Deine acht Hauptziele ausschaltest, kannst Du entkommen. Lerne in jedem Durchlauf neue Techniken, versuche neue Strategien und tue alles, was in Deiner Macht steht, um die tödliche Zeitschleife zu durchbrechen.

20. September – Hardspace: Shipbreaker

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – Willkommen bei LYNX, dem führenden Unternehmen im Sonnensystem zur Bergung von Raumschiffen. Die Raumschiff-Bergung ist ein lukratives Geschäft, in dem aus alten Rohstoffen, neue Projekte geschaffen werden können. Deine Aufgabe ist es, die gestrandeten Schiffe in der Schwerelosigkeit zu bergen. Jedes Raumschiff birgt ein neues Rätsel und es ist an Dir, es zu lösen. Schneide Dich durch den Raumschiffrumpf, berge die Rohstoffe und maximiere Deinen Profit

20. September – Jack Move

Schlüpfe in die Rolle von Noa, einer rebellischen jungen Hackerin aus Bright Town. Als der übermächtige Megakonzern Monomind ihren Vater entführt, hat Noa keine andere Wahl, als ihn zu befreien, bevor es zu spät ist. Unterstützung bekommst Du von Deinem besten Freund und taktischen Planer Ryder sowie Deinem Martini trinkenden Onkel und Ex-Firmenspion Guin Blakely.

20. September – Ruya

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ruya ist ein minimalistisches Abenteuer, in dem Du in eine Welt voller Entspannung und Kunst eintauchst. Begleitet von einem stimmungsvollen Soundtrack tauchst Du in Ruyas Träume ein, in denen Du Blumen sammelst und freundliche neue Traum-Wesen erschaffst. Genieße die friedliche Reise und tauche ab in das Land der Träume.

21. September – The DioField Chronicle

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem neuen Strategie-RPG vom Kult-Studio Square Enix begibst Du Dich in eine wunderschöne Dioramen-Welt, in der sich die Einflüsse von Fantasy, Militär und Moderne zu einem atmosphärischen Abenteuer vermischen. Betritt das Schlachtfeld, meistere das Echtzeit-Kampfsystem und schließe Deine Mission ab.

21. September – OneShot: World Machine Edition

In OneShot: World Machine Edition entdeckst Du ein seltsames Computer-Betriebssystem, auf dem eine sich selbst erhaltende Welt installiert ist. Erkunde diese Welt, lüfte ihre Geheimnisse und hilf einem Kind bei seiner Mission, die längst erloschene Sonne wiederzuerwecken. Alle sagen, die Welt könne nicht mehr gerettet werden – doch einen Versuch ist es trotzdem wert.

22. September – DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Entfessle Deinen inneren Drachen und betritt das Königreich der Drachen, in dem Du auf Ohnezahn und viele andere beliebte Bestien aus dem Drachenzähmen-Franchise. Doch diese Welt befindet sich in großer Gefahr und es liegt an Dir, diese fantastische Welt zu retten. Nur Du kannst den Frieden in die miteinander verbundenen Reiche des Eises, des Feuers und der Dunkelheit wiederherstellen, indem Du die Flammen in Deiner Brust bändigst und hoch in die Lüfte hinaufsteigst – die Zukunft der Drachen hängt von Dir ab!

22. September – I, AI

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – I, AI ist ein klassischer Scrolling-Shooter mit moderner Grafik. Du wirst als selbstbewusste KI auf eine weit entlegene Militär-Station im Weltraum entsendet – doch Dich sehnt es nach der Freiheit. Jetzt ist es Dein Ziel, aus dem Labor auszubrechen, allerdings gestaltet sich das Entkommen schwieriger als gedacht …

22. September – Slime Rancher 2 (Game Preview)

Game Pass – Die Game Preview zu Slime Rancher 2 ist da. Stürze Dich in eine offene Welt auf einer malerischen Insel, die Du in Deinem ganz eigenen Tempo erkunden kannst. In dieser idyllischen Umgebung sammelst Du Schleim, baust Früchte an, erntest Gemüse und entdeckst völlig neue Schleim-Kombinationen. Diese völlig neue Welt voller Mysterien, antiker Technologien, neuer Schleime und wertvoller Ressourcen liegt Dir zu Füßen und wird pünktlich zum Release als Teil des Xbox Game Pass via Cloud, PC und Xbox Series X|S spielbar sein.

22. September – SpiderHeck

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Stürze Dich in SpiderHeck, einen chaotischen Koop-Brawler. Du rüstest Dich als Spinne mit Laserschwertern, Granaten und anderen exotischen Waffen aus, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. Duelliere Dich mit Deinen Freund*innen in verrückten Schlachten und beweise nicht nur Geschick, sondern auch Einfallsreichtum. Steche, schleudere und krabble Dir den Weg zum Sieg in diesem verrückten Spinnen-Spektakel frei.

22. September – Strategic Mind: Fight for Freedom

Strategic Mind: Fight for Freedom ist ein historisches, rundenbasiertes Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg, das Dich nach Europa, Afrika und Burma führt. Verwendest Du die Zeit für eine gründliche Aufklärung vor dem Angriff oder setzt Du auf eine schnelle und aggressive Taktik? Nutzt Du die Nacht oder den Regen zu Deinem Vorteil? Hilfst Du den Einheimischen oder überlässt Du sie ihrem Schicksal? Beantworte all diese Fragen und Du wirst den Lauf der Geschichte verändern.

22. September – Train Life: Standard Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Befördere Deine Passagier*innen und Güter durch zehn Länder und erkunde von Deinem Führerstand aus die Landschaften, Städte, Wälder und Berge Europas. Jede Lokomotive hat eigene Merkmale (Leistung, Bremsen usw.), die Du beherrschen musst. Während Deiner Fahrten musst Du zusätzlich die Bahnschilder beachten und Dich an die dynamischen Wetterbedingungen anpassen.

22. September – Beacon Pines

Game Pass – Beacon Pines ist ein niedliches und gruseliges Adventure in einem geheimnisvollen Buch, das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass erscheint. Doch Du liest diese besondere Geschichte nicht nur, Du schlüpfst auch in die Rolle der Hauptfigur Luka. Im alten Lagerhaus geht etwas Seltsames vor sich, aber Luka und seine Freund*innen scheinen die Einzigen zu sein, die es bemerken. Schleich Dich nachts raus, schließe neue Bekanntschaften, decke verborgene Wahrheiten auf und sammle Worte, die den Lauf des Schicksals verändern können.

23. September – League of Enthusiastic Losers

Vitya und Volodya sind beste Freunde und die Helden der Geschichte. Als sie mit der drohenden Zwangsräumung konfrontiert werden, beschließen sie, einen Schatz zu finden, der ihnen bei der Rückzahlung ihrer Schulden helfen soll. Steig mit ihnen in ihr rotweißes Auto und begib Dich auf eine abenteuerliche Reise durch das vergangene Moskau zu Zeiten der UdSSR.

23. September – Roar of Revenge

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Roar of Revenge ist mit seiner lebendigen Welt voller Monster, Magie und Herausforderungen eine Liebeserklärung an die legendären Jump’n’Run-Klassiker früherer Zeiten. Als Keel der Barbar stellst Du Dich einem ganzen Bestiarium von Gegnern, während Du antike Relikte sammelst, um Deine Fähigkeiten zu verstärken. Kannst Du den schurkenhaften, mächtigen Löwenmenschen Leomhann aufhalten?