PM: Neues zu Street Fighter™, Resident Evil™, Monster Hunter™, Exoprimal™ und Mega Man™ von der Tokyo Game Show 2022 (Capcom)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Tokyo Game Show 2022 bot zahlreiche Ankündigungen von einigen der heiß-ersehntesten Titel der Capcom-Fans rund um den Globus – darunter Street Fighter™ 6, Resident Evil™ Village, Monster Hunter™ Rise: Sunbreak, Exoprimal™, und Mega Man™ Battle Network Legacy Collection.

Für Street Fighter 6 haben wir euch neue Charaktere gezeigt, stellten tonnenweise neue Details für World Tour und den Battle Hub vor und kündigte obendrauf einen kommenden Closed Beta Test an. Für Resident Evil Village wurden die neuesten Updates zur Winters-Erweiterung sowie Ankündigungen zur Veröffentlichung auf weiteren Konsolen und mehr vorgestellt. Bei Monster Hunter Rise: Sunbreak bekamen Jäger*innen einen Einblick in die neuen Herausforderungen, die in Titel-Update 2 auf sie warten und ab wann sie loslegen können. Exoprimal eröffnete einen mysteriösen Strudel voller neuer Dinosaurier, Exosuits und neuen Story-Details. Zu guter Letzt wurden zwei neue Features zur Mega Man Battle Network Legacy Collection gezeigt, die Teil der Sammlung beliebter Titel sein werden.

Street Fighter 6 enthüllt den Weg des Kriegers

Street Fighter 6 überraschte mit einer Knock-out-Kombi aus neuen Infos zu World Tour und Battle Hub, der Ankündigung vier neuer Charaktere, dem neuen Extreme Battle Mode und der Enthüllung eines kommenden Closed Beta Tests.

Die wichtigsten Updates zu World Tour und Battle Hub sind:

Als zweiter Tagesordnungspunkt stand die Vorstellung vierer Weltklassekämpfer auf dem Plan, die ihre Rückkehr auf die Straßen bekannt geben:

Der brandneue Extreme Battle Mode ist Teil des Fighting Ground und bietet eine neue Art und Weise, um Matches mit unkonventionellen Parametern noch spannender zu machen. Diese schnellen und wilden Kämpfe werden definiert von neuen Regeln und Gimmicks, die jedes Match zu einer unterhaltsamen Erfahrung für alle machen. Regeln definieren die Voraussetzungen für den Sieg der Kontrahenten und Gimmicks bringen einen Schwung Unterhaltung mit Elementen wie einen umherwütenden Bullen, der das Match gelegentlich unterbricht.

Ebenfalls wurden zwei weitere Kommentatoren für das Real-Time Commentary Feature vorgestellt: Kosuke Hiraiwa (Kommentator) und His Exellency Demon Kakka (Co-Kommentator). Kosuke Hiraiwa ist ein bekannter Esports Caster der Street Fighter 6 seine Expertise und Professionalität leiht. H.E. Demon Kakka wiederum ist der Lead Singer der japanischen Heavy Metal Band Seikima-II. Während sie die Matches auf Japanisch kommentieren, werden ihre Aussagen von Untertiteln der 13 unterstützen Sprachen begleitet, sofern ausgewählt.

Ein Closed Beta Test wird vom 7. Oktober bis 10. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam stattfinden – mit aktiviertem Cross-Play. Der Closed Beta Test enthält Ranked Match, Casual Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center und Training Mode. Die folgenden acht Charaktere werden dabei zur Auswahl stehen: Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri und Ken.

Weitere Informationen zu den neuen Charakteren, World Tour und Battle Hub, dem kommenden Closed Beta Test sowie allen anderen Details der Show gibt es sowohl auf dem Capcom News Blog als auch auf der offiziellen Street Fighter 6 Webseite.

Resident Evil erkundet neue Perspektiven, Arten des Horrors und Plattformen

Mittlerweile wurden mehr als 6,5 Millionen Kopien von Resident Evil Village weltweit verkauft und schon sehr bald könnt ihr noch mehr von dem preisgekrönten Survival Horror erleben, wenn die Winters-Erweiterung am 28. Oktober 2022 für for PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, Steam und Stadia erscheint. Am selben Tag wird zudem die Resident Evil Village™ Gold Edition veröffentlicht, ein Bundle des Grundspiels mit der Winters-Erweiterung – erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Steam.

Das Capcom-Online-Programm der Tokyo Game Show 2022 gab in einem neuen Video frische Einblicke in den mit Vorfreude erwarteten DLC, darunter eine Vorschau auf die neuen Animationen von Ethan Winter im von den Fans ersehnten „Third Person Mode“. Das Video entführte ebenfalls in die verzerrte Welt des Verstands des Megamyzeten, um so einen neuen Eindruck in die Schrecken von „Shadows of Rose“ zu bieten. In dieser neuen Geschichte, die 16 Jahre nach dem Hauptspiel beginnt, sucht Rose Winters einen Weg, ihre Kräfte zu verlieren. Gleichzeitig wird sie diese aber nutzen müssen, um ihre Begegnungen mit den Face Eaters zu überleben, da sie diese mit ihren Fähigkeiten lange genug betäuben kann, um ihre Schwachpunkte anzuvisieren oder ihnen gänzlich aus dem Weg zu gehen. Schlussendlich bekamt ihr einen ersten Vorgeschmack von den neuen Charakteren in „The Mercenaries Additional Orders“, darunter Lady Dimitrescu, die einen Schwarm Insekten beschwören kann, um ihre Feinde zu besiegen.

Resident Evil Village findet seinen Weg auf neue Plattformen: wir kündigten heute an, dass der achte Teil der Hauptreihe 2022 für Mac erscheinen wird. Ebenso wurde kürzlich die Veröffentlichung von Resident Evil™ Village Cloud für Nintendo Switch, am 28. Oktober 2022 bekannt gegeben. Eine Demo dieser Cloud-Version ist ab sofort über den Nintendo eShop verfügbar. Ihr könnt das gesamte Spiel direkt über die Demo vorbestellen oder kaufen, nachdem ihr eure Internetverbindung damit getestet haben.

Das Programm hatte auch etwas für die Fans von Resident Evil™ 4 unter euch zu bieten, als die Entwicklung des wiederbelebten Klassikers ebenfalls für PlayStation 4, neben PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, bekannt gegeben wurde.

Neue Gefahren erwachen im Titel-Update 2 von Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak eröffnete das TGS2022 Capcom-Online-Programm mit einem hitzigen neuen Trailer, der die aufkommenden Bedrohungen des Elgado-Außenpostens zeigte, wie auch einige der neuen Tools, auf die ihr euch im Titel-Update 2 freuen könnt, wenn es am 29. September 2022 erscheint. Die zuvor angekündigte Rückkehr des Flammen-Espinas aus Monster Hunter™ Frontier bot die perfekte Voraussetzung für eine andere feurige Monster-Enthüllung: Purpur-Mizutsune. Die verführerischen Blasen dieser Kreatur sind tatsächlich mit einem hochexplosiven Gas gefüllt, das jede noch so anmutende Bewegung in ein Inferno weißer Flammen verwandeln kann. Schlussendlich wurde auch ein Drachenältester gesichtet, der es geschafft hat, nicht befallen zu werden. Der Erhobene Chameleos hat es geschafft eine Symbiose mit den Qurio einzugehen und durch diese teuflische Vereinigung bekam er unfassbare Kraft und noch bösartigere Angriffe. Jäger*innen, die mutig genug sind, diese übermächtigen Gegner herauszufordern, erhalten Materialien, um neue Waffen und Rüstungen herzustellen, die neue Skills besitzen.

Weiterhin wird ein neues Level von Anomalie-Quests hinzugefügt, das mitunter so schwierige Gegner wie Gore Magala und Espinas enthält. Anomalie-Untersuchungen werden ebenfalls erweitert, mit einer neuen Levelgrenze von 120 und neuen befallenen Materialien. Jäger*innen, die gewieft genug sind, diese Herausforderungen zu überdauern, können neue Optionen für die Quriose Herstellng freischalten, darunter neue Anomalie-Slots und andere neue Upgrades für Waffen. Mode-Jäger*innen können ebenfalls aufhorchen, denn das Titel-Update 2 wird Dekorrüstungen einführen. Dieses System ermöglicht es, das Aussehen der Waffen anzupassen, um ihre Lieblings-Stats und -Designs zu kombinieren. Zu guter Letzt wird das Update auch neue kostenpflichtige Inhalte beinhalten, wie die Master Arlow Dekorrüstung, Dekorwaffen, Gesten, Posen, Frisuren und mehr.

Neue Event-Quests werden zudem wöchentlichen erscheinen und Profi-Jäger*innen können sich auf weitere Herausforderungen in zukünftigen Titel-Updates freuen – wie zum Beispiel die neuen Monster und andere spannende Inhalte, die bereits mit Titel-Update 3 im Laufe des Novembers aufwarten.

Raum-Zeit-Verkrümmungen enthüllen neue Details zur Exoprimal Story, Dinosauriern und Exosuits

Der mysteriöse Strudel am Himmel hat einen Schwung neuer Updates zu Exoprimal ausgespuckt, darunter spannende neue Story-Happen sowie neue Gameplay-Details zum kommenden teambasierten Actionspiel.

Der Tokyo Game Show Trailer stellte zwei neue Dinosaurier vor: Den Gift-spuckenden Dilophosaurus und den Carnotaurus, eine riesige Bestie, die mit ihren brutalen Hörnern voraus in den Nahkampf stürmt. Ihr werdet diesen Gefahren mit einer Reihe hochmodernen Kampfanzügen gegenübertreten. Dieses fortgeschrittene Arsenal enthält auch ein Paar frisch enthüllter Exosuits. Skywave ist vom Typ Support, kann fliegen, Verbündete heilen und die Sicht und Bewegungsfähigkeit von Feinden einschränken. Dem Gegenüber ist der von Samurai-inspirierte Tank Murasame, der Angriffen von allen Seiten standhalten kann, bis er schließlich seine übermächtigen Gegenangriffe mit seinem Katana, Kiri-Ichimonji, entfesselt.

Ihr könnt eure Exosuits mit haufenweise Waffen, Skins, Verzierungen, Anhängern und mehr individualisieren. Eine Vielzahl verschiedener Emotes bietet zudem die Möglichkeit, mit dem eigenen Team zu kommunizieren. Zudem gibt es auch Zubehör, das die Leistung der Exosuits verbessert. Bestimmte Module bieten Verbesserungen wie schnelleres Nachladen oder bringen zusätzliche Fähigkeiten wie das neue Blade Rig mit seinen paralysierenden, elektromagnetischen Shuriken. Die Individualisierungsoptionen gelten auch für die Hauptfigur, Ace, die im Character Creator komplett personalisiert werden kann.

Die Story von Ace beginnt im Jahr 2043, nachdem Dinosaurierausbrüche die Welt getroffen haben. Das Transportflugzeug der Exofighter-Einheit „Hammerheads“, der Ace angehört, crasht auf der Insel Bikitoa. Dort wird das Team gezwungen, in einem Kriegsspiel der KI „Leviathan“ gegen Horden von Dinosauriern und andere Einheiten von Exofightern anzutreten. Doch nicht alle auf der Insel sind unbedingt Feinde. So erhalten die Hammerheads Hilfe von einem Piloten namens Magnum. Dieser teilt mit ihnen sein Wissen über diese tödliche Situation, in der sie sich befinden und kann ihnen eventuell sogar helfen zu überleben und zu entkommen.

Exoprimal erscheint 2023 für PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One und Steam.

Die Rückkehr zum Grid mit Mega Man Battle Network Legacy Collection

Achtung, alle Operators: Neue Infos zur Mega Man Battle Network Legacy Collection sind ab sofort auf euren persönlichen Terminals verfügbar. Eine synchronisierte 3D-Version von Mega Man.EXE wird das persönliche Navi auf dem Title Select Screen des Spiels sein und sich ähnlich verhalten wie die PET Screens aus der Reihe, mit zahlreichen Reaktionen basierend auf dem Spielstil der Spieler*innen. Zusätzlich betrat Director Masakazu Eguchi (langjährigen Fans auch als Mr. Famous bekannt) die Bühne, um die Entwicklung von Online-Features, wie Online Battle und Chip-Tausch für jeden Titel der Reihe, anzukündigen.

Weitere Informationen und Updates zu kommenden Titeln werden im weiteren Verlauf des Jahres bekannt gegeben.