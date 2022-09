Cyberpunk 2077: Mod ermöglicht fliegende Fahrzeuge samt Steuerung

PC

Vor wenigen Tagen wurden für Cyberpunk 2077 (im Test mit Wertung 10) die Erweiterung Phantom Liberty angekündigt sowie das Update 1.6 veröffentlicht. Was beide Inhalte nicht bieten, sind fliegende Vehikel, die zudem von euch selbst gesteuert werden können – beides ermöglicht nun die Modifikation „Let There Be Flight“, die seit wenigen Tagen heruntergeladen werden kann.

Laut deren Beschreibung seid ihr damit in der Lage, ein „konfigurierbares Flugsystem für alle Fahrzeuge mit benutzerdefinierten Triebwerksmodellen, visuellen und akustischen Effekten sowie Animationen“ zu nutzen. Durch die Spielwelt fliegen könnt ihr sowohl via Tastatur als auch mit Controller. Zur Verfügung stehen verschiedene Modi, wie zum Beispiel „Hover & Fly“ (der als der leichteste Modus beschrieben wird) oder „Drohne“ (der wiederum fortgeschrittene Fähigkeiten erfordern soll und auch per Joystick genutzt werden kann).

Weitere Informationen oder auch mehrere Screenshots zur „Let There Be Flight“-Mod findet ihr bei nexusmods.com. Der Umfang des ZIP-Archivs beträgt knapp zwölf Megabyte. Erforderlich sind außerdem einige weitere Modifikationen. Im abschließenden Video werdet ihr auf einen Flug durch Night City mitgenommen und erhaltet auf diese Weise eine ganz neue Sicht auf die Metropole in Cyberpunk 2077.