TGS22: Resident Evil Village: Winters' Expansion mit Gameplay-Trailer

Während der Tokyo Game Show 2022 wurde im Rahmen vom Capcom Online Program ein Gameplay-Trailer zum ersten DLC von Resident Evil Village (im Test, Note: 9.0) aus dem Jahr 2021 veröffentlicht, den wir unterhalb dieser News verlinkt haben. Darin könnt ihr die drei angekündigten Features sehen, die mit Resident Evil Village: Winters' Expansion (zur News) eingeführt werden:

Third-Person-Modus: Sowohl im DLC als auch in der Hauptgeschichte nutzbar

Shadows of Rose: Eine neue Geschichte, in der ihr Rosemary Winters spielt

The Mercenaries Additional Orders: Erweiterung des Arcade-Modus um zusätzliche Charaktere und Karten

Außerdem wurde bestätigt, dass Resident Evil Village noch im Laufe des Jahres für MacOS erscheinen wird. Die Nintendo Switch Cloud-Version des Hauptspiels soll am 28. Oktober veröffentlicht werden, am gleichen Tag erscheint der DLC für PC, Playstation 4, Playstation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X. Am 2. Dezember folgt dann der DLC für Nintendo Switch Cloud.

Der Survival-Horror-Titel bekommt auch eine Variante für PSVR2, das Veröffentlichungsdatum steht aber noch nicht fest. Jörg konnte sich vorab auf der TGS22 schon einen Eindruck verschaffen und lässt euch in seiner Preview daran teilhaben.