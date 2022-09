Sega verabschiedet sich offiziell vom Markennamen Yakuza

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am vergangenen Mittwoch kündigte Sega den neuen Teil seiner im Westen seit 2006 nach der Yakuza-Marke benannten Spielereihe an. Dabei verwundert der Titel Like a Dragon 8.

Wie Kotaku.com nun erfahren hat, ist dies nicht nur auf die Ankündigung des Titels auf der TGS 2022 zurückzuführen, bei welcher vermutlich in erster Linie die fernöstlichen Kunden die Zielgruppe darstellen. In Japan sind die Spiele seit jeher unter dem Namen Like a Dragon (japanisch: Ryū ga Gotoku, 龍が如) bekannt und wurden nur im Westen mit dem Label Yakuza versehen.

Sega beabsichtigt nun tatsächlich diesen Unterschied in den Märkten zu harmonisieren und die Titel weltweit gleichlautend zu bewerben. Auch Spin-Offs sind davon betroffen wie sich an den Ankündigungen zu Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name sowie Like a Dragon – Ishin! erkennen lässt.

Die Benennung von Teil 7 in Yakuza - Like a Dragon wirkt daher zwar auf den ersten Blick ebenfalls merkwürdig, scheint aber bereits bei Veröffentlichung gezielt gewählt worden zu sein um die beiden Markennamen auch für westliche Spieler miteinander zu verknüpfen und den Übergang zu erleichtern.