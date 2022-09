PM: Beim “Call of Duty: Next”-Event werden neue Infos über Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 enthüllt (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

An alle PlayStation-Spieler! Macht euch bereit für eine neue Ära von Call of Duty. Beim “Call of Duty: Next”-Showcase-Event werden neue Details zur Veröffentlichung von Modern Warfare II am 28. Oktober und Call of Duty: Warzone 2.0 im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Beide Titel versprechen eine Fülle von Innovationen und ein revolutionäres, weiterentwickeltes Gameplay.

Schauen wir uns einige der angekündigten Features sowie zusätzliche exklusive Belohnungen für Vorbesteller von Modern Warfare II für PlayStation an.

Modern Warfare II durchlief Jahre der Entwicklung und zahlreiche Versionen, die eine Vielzahl von technologischen und gestalterischen Veränderungen mit sich brachten.

Schwimmen und Unterwasserkämpfe: Taucht unter, um eure Gegner zu flankieren und anzugreifen. Das Wasser beeinflusst mit seiner erhöhten Dichte die Kampfdynamik. Lernt, wie ihr mit Seitenwaffen und bestimmter Ausrüstung auch unter Wasser eure Ziele erreichen könnt.

Erweiterte Bewegungsoptionen: Gleitet unter Wasser oder taucht auf den Boden und entdeckt ganz neue Angriffsmöglichkeiten. Für vertikale Bewegungen beim Klettern könnt ihr jetzt hangeln und so eure Umgebung besser erkunden.

Neue Fahrzeuge: Steuert brandneue Fahrzeuge, ob UTV, leichter Panzer, schwerer Helikopter, taktisches Fahrzeug oder sogar ein Festrumpfschlauchboot. Die Fahrzeuge verfügen über mehr interaktive und zerstörbare Elemente als je zuvor.

Neue Ausrüstung, Feldaufrüstungen und Perks: Testet neue Feldaufrüstungen, wie etwa die taktische Kamera, den Schockstab, die Bohrladung, DDoS oder den aufblasbaren Lockvogel. Verwendet außerdem neue Perks, die ihr im Spiel verdienen könnt. Es stehen zwei Basis-Perks sowie ein Bonus und ein ultimativer Perk zur Verfügung.

Plattformen im Waffenschmied: Verdient euch Aufsätze für Waffenplattformen, die ihr an jede Waffe dieser Waffenplattform anbringen könnt, sowie Universalaufsätze, die für alle relevanten Waffen verfügbar sind.

Neue Modi: Spielt Ground War oder die neue Invasion mit einer Kombination aus Spielern und KI-Gegnern und erlebt neue Modi wie Knockout, Prisoner Rescue oder den neuen Third-Person-Modus für einen Perspektivwechsel.

Schießstand: Der Schießstand, der beim Launch verfügbar ist, ist ein Offline-Testgelände mit drei Ständen, Vorsprüngen zum Springen und Hangeln und mehreren Zielen in verschiedenen Entfernungen.

Special Ops: Nach Abschluss der Kampagne von Modern Warfare II könnt ihr im Koop-Modus zu zweit umkämpfte Zonen erkunden und die Story fortsetzen.

Raids: Raids gehen nach dem Launch noch in diesem Jahr an den Start und sind ein ganz neues Erlebnis im Franchise – eine Koop-Challenge, die Teamwork und Strategie erfordert wie nie zuvor.

Macht euch bereit für Al Mazrah, die große und akribisch gestaltete neue Karte, die als Teil der Saison 1 von Modern Warfare II gemeinsam mit Call of Duty: Warzone 2.0 veröffentlicht wird.

Neue Fahrzeuge: Ihr könnt euch nicht nur mit der neuen Schwimmmechanik ins kühle Nass stürzen, sondern euch auch hinters Steuer dutzender, einzigartiger Fahrzeuge klemmen. Besetzt Tankstellen auf der Suche nach Benzinkanistern, um eure Treibstoffreserven nicht aufzubrauchen.

Der Shop: Eine verbesserte Kaufstation, an der ihr Teammitglieder zurückholen und Ausrüstung wie Gasmasken, Killstreaks oder Rüstungen sowie Waffen kaufen und upgraden könnt. Wertvolle Beute kann außerdem verkauft werden.

Kreiszusammenbruch: Ein Sturm umhüllt allmählich die Landschaft von Al Mazrah. Es warten Variationen des traditionellen Zusammenbruchs auf euch, wie etwa Wetterereignisse, die die Sicherheitszone in mehrere Bereiche aufspalten, bevor sie wieder zu einer einzigen Zone zusammengeführt werden.

Der Gulag: In dieser 2v2-Multilevel-Arena kämpft ihr zunächst nur mit den Fäusten und versucht, das Duell zu gewinnen, um zurück ins Spiel zu gelangen. Alternativ könnt ihr den “Gefängniswärter” beseitigen und seine Schlüssel verwenden, um zu entkommen.

KI-Gegner und Festungen: Testet eure Fähigkeiten, indem ihr versucht, eine Festung zu erobern, während KI-Gegner die Beute im Inneren verteidigen.

DMZ: Versucht euch in einem brandneuen Sandbox-Erlebnis, das zusammen mit Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint. Mehr Infos gibt’s demnächst.

Wenn ihr die digitale Edition von Modern Warfare II vorbestellt, erhaltet ihr bis zu einer Woche vor dem Launch der Vollversion* am 28. Oktober Zugriff auf die Kampagne. Weitere Vorteile für Vorbesteller:

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Prämien genießen Vorbesteller der Vault Edition diese Vorteile:

Wir möchten euch das exklusive Oni Operator Pack für PlayStation vorstellen, das der Zusammenarbeit von Infinity Ward und dem PlayStation-Team entsprungen ist.

Mit der Vorbestellung der digitalen Edition von Modern Warfare II für PlayStation erhaltet Ihr Zugriff auf das exklusive Oni Operator Pack, das den einzigartigen “Oni”-Operator sowie einen exklusiven Waffenbauplan für Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 enthält. Hiro “Oni” Watanabe, unser neuester, tapferer Operator, ist Krieger und Söldner und stammt von einem jahrhundertealten Samurai-Clan ab. Zwischen Land und Familie hin- und hergerissen, ehrt er den Code der Samurai und versucht, den Namen seiner in Ungnade gefallenen Familie reinzuwaschen. Zusätzlich zu diesem Operator ist auch ein wertvoller Waffenbauplan im Pack enthalten. Oni und seine Ausrüstung sind sowohl für Modern Warfare II als auch für Call of Duty: Warzone 2.0 verfügbar, sobald diese erscheinen.

Erstes Wochenende: Zuerst für PlayStation

Der Vorabzugriff auf die Beta wird für Vorbesteller von Modern Warfare II für PlayStation 4 und 5 am 16. September um 10 Uhr (PT) freigeschaltet. Vom 18. bis zum 20. September können alle PlayStation-Spieler die Beta spielen, auch wenn sie das Spiel nicht vorbestellt haben.

Die Beta kann jetzt für PlayStation vorab heruntergeladen werden, damit ihr sofort spielen könnt, wenn sie verfügbar ist.

Zweites Wochenende

Am zweiten Wochenende können alle Spieler auf PlayStation 4 und 5 die Beta-Version des Multiplayers spielen, auch wenn sie nicht vorbestellt haben. Das zweite Wochenende beginnt am 22. September um 10 Uhr (PT) und endet am 26. September.

Am 28. Oktober kämpft ihr gemeinsam mit den legendären Operators der Task Force 141 in einer globalen Kampagne mit neuen Gameplay-Innovationen, immersiven Multiplayer-Kämpfen und handlungsbasierten Special Ops.

Bleibt cool.

* EINE WOCHE BASIEREND AUF DEM GESCHÄTZTEN ZUGRIFF; DIE TATSÄCHLICHE SPIELZEIT IST ABHÄNGIG VON MÖGLICHEN AUSFÄLLEN UND ZEITZONENUNTERSCHIEDEN.

** DAS DESIGN DES WEAPON VAULT IST AUF DIE WEAPON VAULT-INHALTE BEI VERÖFFENTLICHUNG BESCHRÄNKT.

*** BATTLE PASS UND STUFENSPRÜNGE ODER VERGLEICHBARE VERSIONEN WERDEN IN MODERN WARFARE II VERFÜGBAR SEIN, SOBALD DER BATTLE PASS DER SAISON 1 ODER EIN GLEICHWERTIGES SYSTEM IM SPIEL ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WIRD. DIE EINLÖSUNG DES BATTLE PASS GILT NUR FÜR EINE SAISON DES MODERN WARFARE II BATTLE PASS ODER EINES GLEICHWERTIGEN SYSTEMS. WEITERE INFORMATIONEN UNTER WWW.CALLOFDUTY.COM.

† PS-SPIELER ERHALTEN AUSGEWÄHLTE BONUSINHALTE, DIE AUF ANDEREN PLATTFORMEN BIS ZUM 27. OKTOBER 2023 NICHT VERFÜGBAR SIND. FÜR ONLINE-MULTIPLAYER IST EINE PS PLUS-MITGLIEDSCHAFT ERFORDERLICH.

