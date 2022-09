TGS22: Ninja or Die mit neuem Gameplay-Trailer

PC Switch Linux MacOS

Publisher Marvelous hat während der Tokyo Game Show 2022 im Rahmen des Indie Game Project einen Gameplay-Trailer zu Ninja or Die veröffentlicht. Bei dem Roguelike-Platformer handelt es sich um ein Ein-Mann-Projekt von Nao Games, auch ist das Video laut dem Entwickler bereits im Mai dieses Jahres entstanden, sei aber nicht weniger aktuell. Nao Games will mit Ninja or Die blitzschnelle Action, hohen Schwierigkeitsgrad und schlichtes, aber stilvolles Artdesign vereinen.

Ob ihm das gelingt, könnt ihr sowohl im eingebundenen Trailer als auch anhand einer Demo auf der offiziellen Website des Spiels überprüfen. Ninja or Die soll im nächsten Jahr für PC, MacOS, Linux und Nintendo Switch erscheinen.