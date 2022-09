Octopath Traveler 2 angekündigt

PC Switch PS4 PS5

Im Zuge der Nintendo Direct vom 13.9.2022 wurde auch der von Square Enix produzierte Nachfolger des JRPGs Octopath Traveler angekündigt.

Der 2018 zunächst für Nintendos Switch-Konsole (Test mit Wertung 8.5) und später auch PC und Xbox-Konsolen erschienene Titel punktete mit einer damals noch sehr einzigartigen 2,5D-Diorama-Optik, die darüber hinaus starke Retro-Anklänge an die 16Bit-Zeit transportierte. Dieser Stil bleibt auch dem Nachfolger erhalten, der unabhängig von der Story des ersten Teils, die miteinander verwobenen Geschichten von acht Helden in frei wählbarer Reihenfolge erzählen wird. Die Handlung ist in der Welt Solistia verortet, die sich in der geschichtlichen Phase der industriellen Revolution befindet. Hervorgehoben wird der neue Tag-Nacht-Zyklus, welcher Einfluss auf die Aktionen des Spielers haben soll.

Das Kampfsystem bleibt ebenfalls im Grundsatz erhalten, wird jedoch um die Spezial-Fähigkeiten der sogenannten „Latent Powers“ erweitert. Klar hervorgehoben wurde in der Ankündigung das Ziel des Herstellers, auch den größten Kritikpunkt des Vorgängers, die mangelnde Interaktion der Gruppenmitglieder untereinander, zu beseitigen.

Octopath Traveler 2 soll am 24.2.2023 für Nintendo Switch, PS4, PS5 sowie für PC auf Steam erscheinen.