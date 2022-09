Like A Dragon – Ishin! (Ishin Kiwami) auf der TGS 2022 angeschaut

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach Yakuza und Yakuza 2 erhält nun ein weiterer Titel der Ryu Ga Gotoku Studios die „Extrem“-Behandlung (das heißt kiwami ungefähr). Aber, wie schon in der gestrigen News erklärt, es geht um Like A Dragon: Ishin Kiwami. Ishin war ein 2014er Spin-off, der die übliche Serien-Machart (und auch fast den kompletten A-Reihen-Cast) der ja modernen Yakuza-Reihe kurzerhand in die Edo-Zeit versetzt hat. Gut, Ryu heißt nun Sakamoto Ryoma, aber er ist problemlos zu erkennen, wie auch sein alter Ex-Kumpel-und-Todfeind Goro Majima. Die Handlung spielt in den 1860er Jahren, als der Streit zwischen Shogunat und Kaiser einen Höhepunkt erreichte und Japan vor der Frage stand, ob es sich dem Westen öffnen soll oder lieber nicht. Handlungsort ist Kyo, das unschwer als kondensierte Fiktivvariante von Kyoto im 19. Jahrhundert zu erkennen ist.

In Deutschland, wo das Spin-off nie erschien, wird der Titel übrigens einfach Like A Dragon: Ishin! lauten, nur echt mit Ausrufezeichen. Erscheinen wird das Remake (oder Remaster?) weltweit am 21. Februar 2023. Hmmm, haben wir schon ein Letsplay geplant für den Zeitraum…? Jedenfalls war Ishin neben Sonic Frontiers das am größten präsentierte Spiel am Sega-Stand, der seinerseits der größte und aufwändigste der ganzen Tokyo Game Show war.

Die Open World in Like A Dragon: Ishin besteht aus Tempeln, Holzhäusern, Burgen und dem einen oder anderen Gehöft ; natürlich gibt es viel nebenbei zu tun für unseren Helden. Ich würde lügen, würde ich euch erzählen, ich hätte das Remake auf der TGS 2022 selbst angespielt – die beiden Male, wo ich am Stand geschaut habe, betrug die Wartezeit jeweils 50 Minuten (beziehungsweise beim letzten Mal dann war „für heute geschlossen“ – die netten Japaner zählen mit und sparen dem Publikum unnützes Anstehen).

Aber: Ich habe aus einigen Metern Entfernung gut 20 Minuten interessiert zugesehen, wie andere die Auftaktmission gespielt haben, natürlich mit japanischer Sprachausgabe und Untertiteln. Dennoch kann ich euch mit Sicherheit sagen: So wahnsinnig unterschiedlich ist das alles nicht zur Hauptserie, und es geht ebenso mit Wumms zur Sache in den Kämpfen. Passend zur historischen Periode gibt es viel Schwertarbeit, aber auch Spezialangriffe mit dem Colt (aber nicht in der Auftaktmission, das habe ich aus dem Trailer, den ich euch unten eingebunden habe, und der auch – etwas länger, glaube ich –, in Endlosschleife auf der TGS lief). Und es werden zwar keine Fahrräder oder Motorroller herumgewirbelt, aber 100% ernst nimmt sich auch die Samurai-Fassung von Yakuza nicht, wenn zwischen vier Kampfstilen gewechselt wird – was mich spontan an Yakuza 5 mit seinen dreien erinnert.

Klassische Rollenverteilung: Sie putzt, er spielt mit dem Hund...

Neben der verbesserten Präsentation auf Grundlage der Unreal Engine 4 wird Ishin! ein Glossar bieten, das euch Ereignisse, Orte und Personen auf Wunsch näher erklärt, neue Inhalte (darunter einige Nebencharaktere aus früheren Yakuzas, die es im Original nicht gab, zum Beispiel Kuze aus Yakuza 0). Dazu kommen in der „Digital Deluxe Fassung“ sechs DLCs und ein früherer Zugang schon ab 17.2.23. Und nicht zu vergessen, das Spiel wird eben erstmals auch auf Englisch lokalisiert. Vorbesteller erhalten wie üblich einige Boni, nämlich zwei Katana und die „Kanonen des Schwarzen Schiffs“ (Kanonen kann man quasi als Kampfunterstützung herbeirufen). Wahnsinn, so viele und ausgesprochen tolle Boni... lasst mich unbedingt gleich vorbestellen…

Beim "Fremdspielen" (aka Zusehen) liefen allerhand gleich uniformierte (blaue Kleidung) Samurai über den Bildschirm oder standen in Reih und Glied – und Sakamoto Ryoma war einer davon. Wer das Original googelt, kann mehr zur Geschichte erfahren; es geht um die Revolution gegen das Shogunat; der Held ist wohl eine historische Figur. Ungefähr werdet ihr also die Handlung, aber hoffentlich von der Gewinnerseite her, erleben, die auch den Hintergrund von The Last Samurai mit Tom Cruise bildet.

Ich freue mich drauf und werde das ganz sicher spielen – ob ich es dann durchhalte, dass sich der große Held in Nebenquests mit putzigen Katzen und Hunden zu tun bekommt (nur wegen dem historischen Thema ist der skurrile Yakuza-Humor nicht abgeschafft worden), werde ich dann sehen.