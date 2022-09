PM: Tokyo Game Show Xbox Stream 2022: News und Updates zu 22 kommenden Spielen (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Tokyo Game Show 2022 brachte jede Menge Xbox News für Fans in Japan, Asien und der gesamten Welt. In der Show wurden 22 Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda und unseren Partner-Studios vorgestellt. Darunter waren 13 Titel von Entwickler*innen aus Japan sowie zwei Games, die in China entwickelt wurden. Wir freuen uns außerdem, dass DEATHLOOP nächste Woche, am 20. September, auf Xbox erscheint und Teil des Xbox Game Pass wird. Zudem sind Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Assassin’s Creed: Odyssey; und Fuga: Melodies of Steel ab sofort ebenfalls Teil des Xbox Game Pass.

Es gibt noch mehr Grund zum Feiern: Im Jahr 2022 haben sich in Asien mehr Spieler*innen als jemals zuvor der Xbox Community angeschlossen und wir freuen uns über jede*n einzelne*n. Der japanische Gaming-Markt spielt eine große Rolle für uns – genau wie die diversen Geschichten und Spiele-Sammlungen aus ganz Asien. In den nächsten 12 Monaten erscheinen im Xbox Game Pass noch mehr Titel von japanischen und asiatischen Entwickler*innen, darunter Wo Long: Fallen Dynasty, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, eine Reihe von Spielen aus dem Persona-Franchise und vieles mehr!

[email protected] , unser branchenführendes Programm für unabhängige Entwickler-Studios, hat auch dazu beigetragen, dass Spieler*innen auf der ganzen Welt erstaunliche und innovative Games von japanischen Entwickler*innen zur Verfügung gestellt bekommen. Inzwischen entwickeln mehr als 250 japanische Studios Spiele für Xbox. Diese Teams haben bereits mehr als 150 Titel auf Xbox veröffentlicht und den Fans Spiele wie Palworld und Fuga: Melodies of Steel vorgestellt – Spiele, auf die Du auch im aktuellen Showcase einen Blick werfen konntest.

Seit der Einführung des Xbox Game Pass in Japan im Jahr 2020 und des PC Game Pass in Südostasien Anfang dieses Jahres hat sich unser Service kontinuierlich weiterentwickelt und ist noch besser geworden. Mitglieder können gemeinsam mit Freund*innen auf Konsole, PC und in der Cloud spielen. Außerdem fügen wir regelmäßig großartige Spiele aus allen Genres hinzu, darunter neue Titel der Xbox Game Studios, die noch am Tag ihrer Veröffentlichung in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Wir hoffen, dass Du Dich voller Begeisterung mit Deinen Freund*innen und Deiner Familie auf die angebotenen Spiele stürzt.

Wir freuen uns auf das Kommende und hoffen, dass wir den Spieler*innen in Japan, Asien und der ganzen Welt auch weiterhin die Freude am Spielen und der Gemeinschaft vermitteln können.

Für alle News von der Tokyo Game Show 2022 schau Dir einfach das VOD der Show an oder wirf hier einen Blick auf unser ausführliches Recap inklusive aller vorgestellten Spiele.

Ab sofort im Xbox Game Pass: Assassin’s Creed Odyssey Tauche ein in Assassin’s Creed Odyssey und erlebe atemberaubende Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat. Begib Dich auf eine fantastische Reise, um die Geheimnisse Deiner Vergangenheit zu lüften und das Schicksal des antiken Griechenlands zu verändern – einer von Göttern und Menschen geprägten, vom Krieg zerrissenen Welt. Du beginnst Deine Reise als ausgestoßene*r Spartaner*in und kannst sie als legendäre*r Held*in beenden. Erkunde eine Welt in der Seefahrt und neue Arten zu kämpfen nahtlos in Deine Geschichte eingebunden werden. Triff auf die berühmtesten Persönlichkeiten des damaligen Griechenlands und interagiere mit ihnen an den entscheidenden Punkten der antiken Geschichte.

Spiele jetzt Danganronpa V3: Killing Harmony Danganronpa V3: Killing Harmony ist ab sofort auf Xbox und Windows PC verfügbar und öffnet Dir ein neues Kapitel der Danganronpa-Welt: Eine Gruppe von 16 neuen Schüler*innen wird entführt und ist nun in einer Schule gefangen. Manche werden töten, manche sterben und wieder andere bestraft werden. Du musst neu definieren, was Du unter Gerechtigkeit verstehst, während Du verzwickte Mordfälle untersuchst und vielleicht sogar Deine Freund*innen zum Tode zu verurteilst.

Overwatch 2: Kiriko erscheint am 4. Oktober Lass Dich von der Kitsune führen. Kiriko ist die neuste Supporterin in Overwatch 2. Teleportiere Dich durch Wände, um Team-Kamerad*innen mit einem heilenden Ofuda zu schützen oder stürze Dich auf Gegner*innen, um sie mit Deinem Kunai auszuschalten. Die neuste Heldin schließt sich dem Kampf zum Start von Overwatch 2 am 4. Oktober an. Schau Dir jetzt Kirikos Gameplay-Trailer an und folge @PlayOverwatch auf den sozialen Netzwerken, um die neuesten Updates zu Overwatch zu erhalten.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered auf Xbox und im Xbox Game Pass Erkunde erstmals auf Xbox und als Teil des Xbox Game Pass Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered und tauche in eine fantastische Welt voller Magie ein. Inspiriert wurde die Welt durch die berühmten Studio Ghibli-Filme, die voller Wunder und mitreißender Geschichten stecken. Mit der Musik von Joe Hisaishi tauchst Du im Laufe der Geschichte in eine Vielzahl wunderschöner Umgebungen ein: Besuche weite Felder, Straßen mit üppigem Grün oder Verliese voller skurriler Monster. Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich. Der zweite Teil, Ni no Kuni II Revenant Kingdom, erscheint im Jahr 2023 für Xbox.

Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable erscheinen auf Xbox und Windows Drei Meisterwerke des Persona-Franchise von ATLUS – Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable – haben auf der Tokyo Game Show ihr Debüt auf Xbox und Windows angekündigt. Den Anfang macht Persona 5 RoyaI am 21. Oktober. Schüler bei Tag, Dieb bei Nacht – Joker, der Protagonist der Geschichte beginnt ein unerwartetes Abenteuer als er an eine neue Highschool in Tokyo wechselt. Nun muss er durch die Schatten manövrieren und den von dunklen Mächten korrumpierten Erwachsenen ihre verderbten Wünsche entreißen. Der neueste Trailer stellt Dir den Protagonisten und sein einzigartiges Team vor. Enthülle Dein wahres Ich und erwecke Deine Persona.

Guilty Gear -Strive- erscheint im Xbox Game Pass Der neueste Teil der Guilty Gear-Serie ist jetzt für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows erhältlich. Mit revolutionärer Grafik, einem fesselnden Story-Modus, Online-Multiplayer und vielem mehr bietet Guilty Gear -Strive- eine neue Dimension der Fighting Game-Erfahrung. Der Tag, an dem Du gegen die stärksten Kämpfer*innen der Welt antrittst, steht kurz bevor.

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition erscheint im Xbox Game Pass BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, komplett mit allen DLCs, ist jetzt Teil des Xbox Game Pass und für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows erhältlich. Im Spiel stellst Du Dein Crossover-Dreamteam mit Charakteren aus insgesamt 8 Teilen des Franchises. Kämpfe mit Deinen Lieblingscharakteren aus BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY, Persona 4 Arena Ultimax, Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND, Senran Kagura: Estival Versus und Akatsuki Blitzkampf. Mach Dich bereit für ein serienübergreifendes Battle Event der Extraklasse.

Updates für Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, das Kickstarter-Spiel des Jahres 2020, bringt zur Tokyo Games Show einen brandneuen Gameplay-Trailer mit, in dem einige der japanischen Synchronsprecher*innen ihr Können beweisen. Ergänzend dazu gibt es im Laufe der Show spannende Interviews und aufregende Überraschungen rund um das Spiel. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheint 2023 für Xbox Series X|S und als Teil des Xbox Game Pass.

Palworld erscheint auf Xbox Palworld von Pocketpair, den Craftopia-Macher*innen, ist ein brandneuer Multiplayer voller Survival- und Crafting-Elementen. Freunde Dich mit den mysteriösen Pal-Kreaturen an und sammle so viele Du kannst auf Deiner Reise durch eine riesige Welt. Lass deinen Pal kämpfen, bauen, farmen und in Fabriken arbeiten.

Fuga: Melodies of Steel ist ab sofort Teil des Game Pass! Fuga: Melodies of Steel von CyberConnect2 ist ab sofort als Teil des Game Pass erhältlich. Platziere die verschiedenen Charaktere mit einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten an verschiedenen Geschütztürmen oder Panzern, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. CyberConnect2 hat außerdem einen brandneuen Trailer zu Fuga: Melodies of Steel 2 gezeigt.

Dyson Sphere Program erscheint im PC Game Pass Erstelle die effizienteste intergalaktische Fabrik in der strategischen Weltraum-Simulation Dyson Sphere Program. Mach Dir die Macht der Sterne zunutze, sammle Ressourcen, plane Produktionsanlagen und entwickle Deine interstellare Fabrik von einer kleinen Weltraumwerkstatt zu einem galaxisweiten Industrie-Imperium. Dyson Sphere Program kommt am 13. Oktober direkt als Teil des PC Game Pass auf den Markt.

Nimm es mit gefährlichen Dinosauriern in Exoprimal auf! Dinosaurier überrennen den Planeten und Du bist der einzige, der sie an der Auslöschung der Menschheit hindern kann. In einem 5-vs-5-Actionspiel kämpft Dein Team in einer Vielzahl von dynamischen PvE- und PvP-Missionen mit modernster Exosuit-Technologie gegen unerbittliche Schwärme gefräßiger Dinosaurier und andere Spieler*innen. Exoprimal erscheint im Jahr 2023 für Xbox Serie X|S und Xbox One.

Spannende Updates für Naraka: Bladepoint Hinter Naraka: Bladepint liegt ein aufregender Herbst. Das Entwicklerteam fügte die neue Karte Holoroth, einen neuen Helden und das erste Kapitel eines neuen PvE-Kampagnenmodus namens Showdown hinzu. Während der Tokyo Game Show wurde bekannt gegeben, dass das zweite Kapitel von Showdown im Oktober für die Spieler*innen verfügbar sein wird. Zusätzlich wird mit Yushan Ruins ein neues Gebiet auf der Karte Holoroth enthüllt. Naraka: Bladepoint ist bereits für Xbox Series X|S und Windows PC mit Xbox Game Pass und PC Game Pass erhältlich. Ab dem 22. Dezember wird der Titel zudem für Xbox One veröffentlicht.

Tauche noch tiefer ein in Wo Long Fallen Dynasty Fumijiko Yasuda (Nioh Franchise Director) und Masaaki Yamagiwa (Bloodborne Producer) haben während der Tokyo Game Show weitere Details zu Wo Long: Fallen Dynasty von Team NINJA geteilt. Erfahre direkt von den Entwickler*innen mehr über das Kampfsystem, die anstehende Demo, die einzelnen Schauplätze und die zugrunde liegende Inspiration des Spiels. Wo Long: Fallen Dynasty erscheint Anfang 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC sowie pünktlich zum Release im Game Pass.

DEATHLOOP erscheint auf Xbox DEATHLOOP von Arkane Lyons Interpretation ist das neue Assassinen-Game, das Arkane Lyons Interpretation eines Meuchelmord-Erlebnisses, das Singleplayer-Gameplay und dramatischen Multiplayer nahtlos miteinander verbindet. DEATHLOOP, das mit mehr als 300 “Best Of”-Auszeichnungen versehen wurde, lässt zwei rivalisierende Assassinen in einem endlosen Kampf um die Zukunft aufeinandertreffen. Die Xbox-Version von DEATHLOOP enthält alle Updates, die seit Release veröffentlicht wurden. Spieler*innen auf Xbox profitieren direkt vom Foto-Modus, zusätzlichen Accessibility-Optionen, Crossplay-Matchmaking und vielen weiteren Gameplay-Verbesserungen. Darüber hinaus erscheint schon bald das GOLDENLOOP-Update, das eine neue Waffe, eine mächtige neue Fähigkeit, neue Gegnertypen, ein erweitertes Ende und vieles mehr bringt. DEATHLOOP kann ab sofort für Xbox Series X|S vorbestellt oder mit dem Xbox Game Pass schon vor dem Release am 20. September 2022 installiert werden.

Forza Horizon feiert 10th Anniversary Das Xbox Game Studio Playground Games beginnt im Oktober mit den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Forza Horizon und präsentieren einen brandneuen Trailer, der die unglaubliche Reise des Horizon Festivals durch Colorado, Frankreich, Italien, Australien, Großbritannien und Mexiko zeigt. Das Studio wird im kommenden Monat weitere Details zum 10th Anniversary Event teilen.

Titel, Zahlen, Features und Verfügbarkeiten der Spiele im Xbox Game Pass und PC Game Pass können je nach Zeitraum, Region und Plattform variieren.