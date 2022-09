PM: Das waren die Highlights des /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Der /twitchgaming: [email protected] Fall Showcase sprühte nur so vor neuen fantastischen Spielen. Falls Du nicht dabei sein konntest, findest Du hier eine Übersicht der vorgestellten Spiele – viele von ihnen sind bald Teil des Game Pass. Noch mehr Eindrücke von den fantastischen [email protected] Games des Showcase findest Du hier im VOD zum großen Livestream-Event.

Die Pre-Show begann mit Black Girl Gamers, die mit einer gemeinsamen Gaming-Session in Eville den Abend einleiteten:

Ab 11. Oktober im Game Pass – Eville (Versus Evil) (Konsole und PC)

Eville ist ein trickreicher Multiplayer, der mittels Echtzeit-Gameplay und dynamischen Interaktionen eine spannende Krimi-Geschichte erzählt – ganz im Style kultiger Spiele wie Werwolf oder Among Us. Du und Deine Freund*innen schlüpfen in die Rolle von Dorfbewohner*innen und Verschwörer*innen. Platziere Schutzzauber, um andere Spieler*innen zu beobachten oder schleiche durch das Dorf und sorge in einem beliebigen Haus für Angst und Schrecken. Wer ist schuldig und wer ist unschuldig? Wem kann man vertrauen? Eville wird am 11. Oktober Teil des Game Pass und ist via Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC spielbar.

Weiter ging der Showcase mit spannenden Interviews, in denen die Entwickler*innen von Born of Bread, Moonscars und vielen weiteren Spielen spannende Einblicke teilen.

TBD – Born of Bread (WildArts Studio) (Konsole)

Born of Bread ist ein leichtfüßiges Abenteuer, in dessen Mittelpunkt die Erkundung und ein innovatives Kampfsystem stehen. Rundenbasierte Kämpfe werden hierbei völlig neu interpretiert. Du schlüpfst in die Rolle eines Mehlgolems, der nicht nur über eine kindliche Neugier, sondern auch eine Reihe mysteriöser Fähigkeiten verfügt. Du schließt Dich mit einer bunten Gruppe von Charakteren zusammen, erkundest die vielen Geheimnisse einer wundervollen Welt und stürzt Dich in spaßig schrullige Herausforderungen.

Überdies gab es jede Menge Einblicke in Spiele, die ab sofort verfügbar sind, Teil des Game Pass werden oder bald erscheinen:

Ab 2023 im Game Pass – Homestead Arcana (Skybound Games) (Konsole und PC)

Betritt die Welt von Homestead Arcana. Du schlüpfst in die Rolle einer bäuerlichen Hexe, die fantastische Feldfrüchte kultiviert, Zaubersprüche herstellt und echte Pionierarbeit leistet. Nur so kannst Du die verderbte Welt dieses charmanten Farming-Simulators neu erblühen lassen. Pflege Deine Pflanzen und dränge das Miasma zurück, während Du das Mysterium Deiner eigenen Herkunft zu enträtseln versuchst.

TBD – Song of Iron 2 (Resting Relic) (Konsole)

Das Imperium bedroht das Land und Odin selbst ruft Dich zu den Waffen. Kehre zurück in die atmosphärische Welt von Song of Iron, in der Du jede Menge Elemente der nordischen Mythologie wiederfindest. Odin gab Dir den Namen Kettensprenger und nun musst Du erneut beweisen, dass Du dieses Titels würdig bist. Suche die Wikingerclans auf und befreie sie aus der Knechtschaft. Jage Wolfric, dessen Clan Deine Heimat verwüstet und Deine Liebste getötet hat. Fordere jeden heraus, der es wagt, sich Dir in den gnadenlosen Nahkämpfen von Song of Iron 2 in den Weg zu stellen.

Beweise Deine Tapferkeit gegen neue und alte Feinde, darunter Goblins, Trolle, Draugr, Wachen des Imperiums und sogar Götter. Bleibe während der Kämpfe in Schwung und halte Bosse und Diener*innen in Schach, indem Du unermüdlich Druck ausübst. Äxte werden brechen, Schilde werden splittern und kein Pfeil wird ausreichen, um Dich zu stoppen.

Erkunde eine düstere Fantasy-Landschaft voller alter Wälder, Sümpfe und schneebedeckter Berge. Segle zu neuen gefährlichen Orten und lüfte ihre Geheimnisse. Betritt die mysteriösen Festungen des Imperiums, sammle die Siegel der Götter und entdecke legendäre Relikte aus der Vergangenheit. Nutze die Gabe der Weitsicht, um die Clans der Region zu vereinen, indem Du sie entweder von der drohenden Gefahr überzeugst oder sie zwingst, sich Deiner Sache anzuschließen.

Ab 2023 im Game Pass – Turnip Boy Robs a Bank (Graffiti Games) (Konsole und PC)

Turnip Boy ist zurück! Diesmal tut er sich mit der gefürchteten Pickled Gang zusammen, um den verrücktesten Raub aller Zeiten zu planen und durchzuführen. Nimm die Geiseln aus, stehle wertvolle Schätze, bekämpfe die Fuzzies und nutze die verrückten Tools des Dark Web, um weiter in die Tresore der Botanical Bank vorzudringen.

Herbst 2023 – Let’s Cook Together 2 (Yellow Dot) (Konsole)

Erobere die Welt zurück, indem Du für Geschmacksexplosionen sorgst. Die Koop-Kochwelt von Let’s Cook Together 2 erwartet Dich.

Jetzt vorbestellen – Ghostbusters: Spirits Unleashed (IllFonic, Inc.) (Konsole)

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ein unterhaltsamer Multiplayer, der Spaß und Spannung für alle Skill-Level bietet. Vier mit Protonenpacks ausgestattete Geisterjäger*innen versuchen, Geister zu fangen. Ihre Jagd führt die übernatürlichen Kammerjäger*innen an einzigartige Orte, wo rasante Kämpfe und Schlachten gegen das Übernatürliche warten. Diese Herausforderungen kannst Du sowohl als Ghostbuster als auch gruseliger Geist bestreiten und wahlweise offline oder online spielen. Je weiter Du fortschreitest, desto mehr Upgrades und Individualisierungsoptionen schaltest Du frei – sowohl für die Ghostbusters als auch die Geister selbst. Das einzigartige Look and Feel des Ghostbuster-Franchises ist nicht nur etwas für alt eingesessene Fans, sondern auch Neulinge, die sich zum ersten Mal auf Geisterjagd begeben.

Das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss: Wirf einen Blick auf Amazing Cultivation Simulator, ein neues [email protected] Game, das bereits jetzt Teil des Game Pass ist und direkt gezockt werden kann.

Jetzt verfügbar – Amazing Cultivation Simulator (Gamera Games / GSQ Games) (PC)

Erhebe Dich auf der Suche nach Unsterblichkeit in diesem strategischen Simulator, der auf der chinesischen Mythologie beruht. Gründe Deine eigene Sekte und bilde neue Rekrut*innen aus. Erforsche die Magie und sammle mystische Artefakte, stelle Dich alten Gefahren und übertrumpfe konkurrierende Sekten auf Deinem Weg zu spiritueller Erleuchtung.

Jetzt verfügbar:

Coming Soon:

Außerdem in Entwicklung:

Danke an alle Fans, die zum /twitchgaming: [email protected] Fall Showcase eingeschaltet haben. Für alle, die den Livestream verpasst haben, gibt es hier das VOD.

