Die Sims 4: Basisversion ab Mitte Oktober kostenfrei spielbar

Seit dem Jahr 2014 ist Die Sims 4 (im Test) für Windows verfügbar (die MacOS-Fassung folgte im Januar 2015), im Januar Juli 2017 erschienen Versionen für die Xbox One und die PlayStation 4. Die damalige Durchschnittswertung von 7.7 beziehungsweise die zugrundeliegenden Einzelwertungen waren größtenteils positiv, sodass die jüngste Ausgabe der Lebenssimulation ihren Anteil am langanhaltenden Erfolg der Sims-Reihe haben dürfte.

Wie Electronic Arts heute bekanntgab, wird die Basisversion von Die Sims 4 ab dem 18. Oktober 2022 kostenfrei erhältlich sein respektive in den Free-to-Play-Status wechseln (derzeit kostet das Spiel 19,99 Euro, von diversen Rabattaktionen abgesehen). Das gilt sowohl für die Windows- und MacOS-Versionen als auch die Ausgaben für die PS4/PS5 und Xbox One/Xbox Series X|S. Möchtet ihr auch auf die zahlreichen Zusatzinhalte zugreifen, so müsst ihr diese separat erwerben. Solltet ihr das Hauptspiel bereits euer Eigen nennen, erhaltet ihr vom 14. September bis zum 17. Oktober das Wüstenoase-Set als kostenlosen Download (weitere Infos dazu auf dieser Seite).

Das Unternehmen wirbt außerdem damit, auch zukünftig „neue und bedeutsame Die-Sims-4-Erlebnisse für unsere Spieler:innen zu entwickeln“, und auch weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen sollen in „absehbarer Zukunft“ veröffentlicht werden. Im sogenannten „Behind The Sims Summit“-Livestream, der am 18. Oktober abgehalten wird, sollen weitere Details zur Zukunft des Spiels bekanntgegeben werden.