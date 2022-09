PM: Xbox App auf PC: Das September-Update bringt Partnerschaft mit HowLongToBeat und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem neuen September-Update für die Xbox App auf PC wird PC Gaming noch besser. Das jüngste Update bietet eine ganze Reihe von Verbesserungen und Features, die basierend auf dem Feedback der Community eingeführt wurden. An dieser Stelle geht ein großer Dank an all die engagierten Nutzer*innen auf Reddit, Twitter und im Feedback Hub raus. Wir lesen Eure Vorschläge und Euer Feedback sorgfältig, um auch in Zukunft Gaming auf PC mit Updates zu verbessern, die die Spieler*innen in den Mittelpunkt der Bemühungen stellen.

HowLongToBeat ist eine von Community-Feedback getriebene Website, die sich auf die Spieldauer von Games spezialisiert. Xbox hat sich mit HowLongToBeat zusammengetan, um ein neues Feature zu implementieren, das es Dir noch einfacher macht, Dein nächstes Lieblingsspiel auf PC zu wählen. Ab sofort wird Dir für alle Spiele des PC Game Pass die voraussichtliche Spielzeit detailliert angezeigt.

Steht Dir der Sinn nach einem kleinen Abenteuer, das Du in zwei oder drei Tagen abschließen kannst oder suchst Du die nächste große Herausforderung, die Dich über einen längeren Zeitraum fesselt? Mit den neuen Details zur Spielzeit weißt Du genau, worauf Du Dich bei einem neuen Spiel einlässt. Wirf einfach einen Blick auf die Kategorie, die Deinem Spielstil am besten entspricht:

Du hast Deine eigenen Ergänzungen zu der Spielzeit? Dann klicke auf ‘View Details’, um Deine eigenen Zeiten einzutragen, Deine Spiele-Bibliothek zu verwalten und anderen Gamer*innen rund um den Globus dabei zu helfen, ihren Backlog zu besiegen. Hier findest Du auch zusätzliche Daten darüber, wie die Community ein Game spielt, einschließlich Bewertungen, Notizen zum Spieldurchlauf und Daten gefiltert nach Plattform und Spielstil. Besuche https://howlongtobeat.com/xbox, um Dir weitere Details über die gesamte Game Pass-Bibliothek anzeigen zu lassen. Egal ob neues Game, beliebte Top-Spiele oder die größten Achievement-Herausforderungen – in den verschiedenen Kategorien findet jede*r ein neues Lieblingsspiel.

Zusätzlich wurden Game Details-Seiten innerhalb der Xbox App verbessert. So findest Du noch schneller genau die Informationen zu einem Spiel, die Dir wichtig sind. Wirf beispielsweise einen Blick auf Screenshots, mitreißende Trailer oder lies Dir schnell die gekürzte Spiel-Zusammenfassung direkt am Anfang der Seite durch.

Xbox ist bemüht, die Performance und Zuverlässigkeit der Xbox-App für PC kontinuierlich zu verbessern. Mit dem jüngsten Update launcht die Anwendung um bis zu 15 Prozent schneller. Zusätzlich wurde die Anwendung in vielen Schlüssel-Funktionen optimiert. Dank den jüngsten Anpassungen wurden Abstürze um ganze 99,9 Prozent reduziert und Fehler im Download- und Installationsprozess nahmen um mehr als die Hälfte ab. Zusätzlich führt die App Deine Suchanfragen bis zu 20 Prozent schneller durch.

Xbox möchte sich noch einmal für das wertvolle Feedback aus der Community bedanken. Nur durch diesen kontinuierlichen Input ist es möglich, Gaming auf Xbox und PC immer weiter zu verbessern. Teile daher jederzeit gerne Dein Feedback im Xbox Feedback Hub, auf Twitter und im Xbox Insiders Reddit.