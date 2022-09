Judgment und Lost Judgment + DLC: Heute auf PC erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sega hat ohne große Vorankündigung das Open-World-Actionadventure Judgment (im Test, Note: 9.0), das ursprünglich bereits 2018 in Japan erschien, den Nachfolger Lost Judgement (im Test, Note: 8.0) aus 2021 und den dazugehörigen DLC Lost Judgment: The Kaito Files aus diesem Jahr für den PC veröffentlicht. Dies gab der japanische Entwickler und Publisher bei Twitter bekannt.

In diesem Spin-Off zur Yakuza-Serie übernehmt ihr die Rolle des ehemaligen Anwalts und jetzigen Privatermittlers Takayuki Yagami, der sich in einer fiktionalisierten Version von Tokyo mit diversen Gestalten der japanischen Unterwelt herumschlagen muss, während er in brisanten Fällen ermittelt. Den Launch-Trailer zum DLC, in dem ihr den loyalen Partner von Yagami namens Masaharu Kaito spielen dürft, findet ihr unterhalb dieser News.

Ihr könnt die Spiele ab sofort bei Steam erwerben und herunterladen. Der erste Teil kostet dort 39,99 Euro, der Nachfolger 59,99 Euro und der DLC 29,99 Euro. Für das rabattierte Gesamtpaket namens "The Judgment Collection" werden 98,77 Euro fällig.