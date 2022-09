Rise of the Ronin: Neues PS5-exklusives Action-RPG von Team Ninja enthüllt

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute Nacht hat Sony auf seiner State of Play das Action-RPG Rise of the Ronin enthüllt. Der PS5-exklusive Titel wird von Team Ninja (Dead or Alive, Ninja Gaiden, Nioh).

Begonnen haben die Entwickler mit Rise of the Ronin nach eigener Aussage vor sieben Jahren. Beschrieben wird das Spiel als ein kampforientiertes Open-World-Action-RPG. Den geschichtlichen Rahmen liefert das, auch als "Bakumatsu" bekannte, Ende der 300 Jahre andauernden Edo-Periode. In dieser Zeit des späten 19. Jahrhunderts, erzwang der spätere Commodore Matthew Calbraith Perry mit seinen "schwarzen Schiffen" die Öffnung Japans zum Westen und die Bevölkerung befand sich in einem Bürgerkrieg zwischen den Fronten des Tokugawa-Shogunat und der Anti-Shogunat-Fraktion.

In diesen schweren Zeiten übernehmt ihr die Rolle eines Ronin, eines freien Kriegers der keinem Fürsten dient. Über den Hintergrund eures Alter Egos in dem Titel, die Story und euer Ziel wurden keine Details bekanntgegeben. Nur zur Spielmechanik, die, neben den üblichen Waffen wie Katanas, dieses mal durch die zeitliche Periode bedingt durch Feuerwaffen ergänzt werden soll.

Erscheinen soll Rise of the Ronin nicht vor 2024.