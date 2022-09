PM: Enthüllung von Rise of the Ronin, dem neuen Action-RPG von Team Ninja (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hier bei Team Ninja freuen wir uns wahnsinnig, euch unser neuestes Action-RPG vorstellen zu können, in dem ihr euch als Ronin auf eine epische und kompromisslose Reise zu Beginn einer neuen Ära in Japan begebt. Sieben Jahre ist es her, dass wir mit diesem Projekt begonnen haben. Und seitdem ist die Entwicklung langsam und frei vorangeschritten, ganz wie der Geist eines Ronin. Es ist uns eine außerordentliche Freude, diesen Titel endlich enthüllen zu können, und wir sind sehr dankbar dafür, diese Ankündigung bei PlayStation machen zu können, die uns und dieses Projekt über lange Jahre unterstützt haben.

Rise of the Ronin ist ein kampforientiertes Open-World-Action-RPG, das in Japan zur Zeit eines großen Umbruchs spielt. Es ist das Ende der 300 Jahre andauernden Edo-Periode, auch bekannt als „Bakumatsu“. Im späten 19. Jahrhundert steht Japan seine dunkelste Zeit bevor, da es mit unterdrückerischen Herrschern und tödlichen Krankheiten zu kämpfen hat, während sich der Einfluss des Westens inmitten eines Bürgerkriegs zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen ausbreitet.

In dieser Zeit des Chaos spielt ihr einen Ronin, einen Krieger, der keinem Meister dient und seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Rise of the Ronin ist ein neues Erlebnis von Team Ninja, das euch in eine historisch inspirierte Welt eintauchen lässt. Dabei fehlt natürlich auch nicht die berühmt-berüchtigte Kampfaction mit Katanas und ähnlichen Waffen, die diesmal durch neue Feuerwaffen ergänzt werden, die den einzigartigen Charakter dieser Zeitperiode widerspiegeln.

Von KOEI TECMO gibt es bereits viele Titel, die auf der historischen Vergangenheit basieren. Aber mit Rise of the Ronin wagen wir den nächsten großen Schritt. Indem wir all unsere über die Jahre erlernten Fähigkeiten und das gesammelte Wissen kombinieren, wollen wir diesmal ein neues Niveau erreichen und die schwerwiegendste Revolution in der Geschichte Japans umfassend darstellen, einschließlich der finstersten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken. Das ist zweifellos das bisher ambitionierteste und herausforderndste Projekt für Team Ninja Studio. Doch unsere Erfahrung mit Samurai- und Ninja-Actionspielen wird uns auf dieser Reise begleiten und leiten.

Neben den Actionelementen werden wir fleißig daran arbeiten, eine vielschichtige Story zu erschaffen, die die Welt der Bakumatsu-Periode und die Revolution, die stattgefunden hat, veranschaulicht. Die Charaktere, denen ihr begegnen werdet, haben alle ihr eigenes Verständnis von Gerechtigkeit und ihre eigenen Motivationen. Und ob ihr euch nun entscheidet, mit ihnen oder gegen sie zu kämpfen – jede eurer Entscheidungen spielt eine Rolle. Mit neuer Kampfaction und freiem, offenem Gameplay freuen wir uns darauf, euch als ungebundenen Ronin in diese Welt eintauchen lassen zu können.