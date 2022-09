God of War - Ragnarök: Story-Trailer // Limitierter Controller angekündigt

PS4 PS5

Im Zuge der gestrigen State-of-Play hat Sony einen Story-Trailer für das kommende God of War - Ragnarök veröffentlicht. Dieser stimmt euch auf das neue Abenteuer von Kratos und seinem Sohn Atreus ein. In diesem werden sie sich entscheiden müssen, ob sie sich den Fesseln ihres Schicksals ergeben oder über die prophezeiten Worte hinwegsehen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Zeitgleich mit dem Release des Titels am 9. November für die Playstation 4 und 5 wird ein limitierter DualSense Wireless-Controller zu God of War - Ragnarök erhältlich sein. Das zweifarbige Design in kühlem Blau auf frostigem Weiß ist von der nordischen Welt Midgard inspiriert und wird gekrönt durch eine Bären- und eine Wolf-Insignie - als Zeichen für Kratos und Atreus. Der Controller kann ab dem 27. September vorbestellt werden. Zu welchem Preis, wurde allerdings noch nicht verraten. Einem ersten Eindruck könnt ihr dem kurzen Trailer entnehmen, welchen wir in den Quellen verlinkt haben.