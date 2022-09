PM: Enthüllung von Like a Dragon: Ishin, erhältlich ab Februar 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

die genialen Köpfe, die für Yakuza: Like A Dragon verantwortlich sind, sondern für all unsere Fans weltweit, die schon mit Spannung das legendärste verlorene Kapitel der Schöpfer der „Like A Dragon“-Reihe erwartet haben.Wir haben eure Twitter-Kommentare gelesen und euren Fan-Content gesehen und können mit unfassbar großer Freude verkünden, dass der sagenumwobene, actionreiche Samurai-Titel Like a Dragon: Ishin! weltweit im Februar 2023 erscheinen wird.

Like a Dragon: Ishin ist ein historischer Action-Adventure-Thriller, der im einzigartigen Kyo der 1860er spielt, einer fiktionalen Version von Kyoto. Während andere Spiele Teile der früheren Geschichte Japans erzählen, erlebt ihr in Ishin, wie die ikonische Samurai-Ära ihr Ende fand. Unser Held, Sakamoto Ryoma, ist eine echte historische Figur, der zu großen Teilen zugeschrieben wird, das Shogunat gestürzt und Japan einer radikalen Reformation unterzogen zu haben.

Like a Dragon: Ishin bringt dabei vertraute Gesichter ins Spiel, um diese epische historische Geschichte zu erzählen. Fans werden unseren Protagonisten als Kazuma Kiryu aus früheren Teilen der Reihe wiedererkennen. In Ishin spielt Kiryu die Rolle des Sakamoto Ryoma und hat auch den Rest seiner Crew im Schlepptau. In dieser fiktionalen Welt, in der die neongrellen Straßen Tokyos dem chaotischen Gewimmel des Kyos der 1860er weichen, stoßen Goro Majima und andere Yakuza-Berühmtheiten als Freunde oder Feinde von Ryoma dazu. Diese neue Charakterdynamik ist gleichermaßen spannend und unerwartet und bietet einige absolut verblüffende Wendungen in einer Geschichte, wie sie nur RGG Studio erzählen kann.

In Ishin könnt ihr eure Gegner im Swordsman-Stil (Schwertkämpfer-Stil) mit einer scharfen Klinge zerfetzen oder sie im Gunman-Stil (Schütze-Stil) mit präzisen Revolverschüssen aus der Ferne erledigen. Oder noch besser: Führt gleichzeitig eine Schusswaffe und ein Schwert und begebt euch im „Wild Dancer“-Stil („Wilder Tänzer“-Stil) in einen wilden Rausch. Und wenn ihr besonders hart drauf seid, könnt ihr im Brawler-Stil (Schläger-Stil) Schädel mit euren nackten Fäusten einschlagen.

Aber das ist noch nicht alles, denn es wäre kein richtiger „RGG Studio“-Titel ohne ein paar absurd epische Heat Actions. Beschwört einen Tiger, der eure Gegner vermöbelt, stopft ihnen eingelegte Pflaumen in die Kehle oder packt eine ganze Kanone aus, um sie wegzupusten. Die Heat Actions in Ishin werden in euch über das komplette Spiel hinweg den Drang wecken, neue Moves zu entdecken.

Like a Dragon: Ishin ist der erste Titel von RGG Studio, der in der Unreal Engine 4 entwickelt wurde, was die Grafikqualität der Reihe auf ein beeindruckendes Niveau hebt. Die Entwicklung in der Unreal Engine 4 hat neue Texturen und andere Grafikdetails ermöglicht, die Ishins packende Story zu einer der filmischsten in der Geschichte von RGG machen.

Es wird noch so viel mehr geben, was wir euch zu Like A Dragon: Ishin erzählen können, und wir können es kaum erwarten, mit weiteren Details herauszurücken. Von fantastischen Minispielinhalten bis hin zu einzigartigen Spielfeatures, die euch in die historisch authentische Welt von Kyo eintauchen lassen – das Beste wartet noch auf euch.

Like a Dragon: Ishin wird im Februar 2023 erhältlich sein. Folgt uns in den sozialen Medien, um alle Neuigkeiten sofort zu erfahren, und schaltet für eine besondere Überraschung zu unserem Livestream am 14. September um 12:00 Uhr MESZ ein! Der Stream wird hinterher auch online zur Verfügung stehen.