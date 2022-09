Like a Dragon - Ishin: Remake des Spinoffs für Februar 2023 angekündigt

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Die Ryu Ga Gotoku Studios und Publisher Sega haben auf der Play of State am heutigen Morgen mit Like a Dragon - Ishin das Remake des 2014, exklusiv in Japan für Playstation 2 und Playstation 3, erschienenen Yakuza - Ishin für die aktuelle Konsolengenerationen und PC angekündigt.

Das Spiel bezeichnen die Entwickler als historischen Action-Adventure-Thriller. Angesiedelt ist das Spin-Off der regulären Yakuza-Reihe in den 1860er Jahren in Kyo - einer fiktionalen Version von Kyoto. Wie auch das frisch angekündigte Rise of the Ronin fällt damit das Setting in die Zeit des Bürgerkriegs zwischen Anhängern und Gegnern des Shogunats sowie der erzwungenen Öffnung Japans zum Westen durch Commodore Matthew Calbraith Perry. Trotz der zeitlichen früheren Einordnung übernehmt ihr in dem Titel bekannte Figuren aus der Yakuza-Serie, so spielt ihr zum Beispiel Kazuma Kiryu, der in diesem Setting allerdings die die Rolle des Sakamoto Ryoma mimt. Ryoma wiederum ist eine reale historische Figur, der zu großen Teilen zugeschrieben wird, das Shogunat gestürzt und Japan einer radikalen Reformation unterzogen zu haben.

Gemäß der zeitlichen Einordnung werdet ihr Like a Dragon - Ishin sowohl mit blanker Faust, Schwertern als auch mit Feuerwaffen, oder einer Kombination aus diesen Kampfstilen, bestreiten können. Zusätzlich gibt es die sogenannten Heat Actions, mit diesen könnt ihr zum Beispiel Tiger oder Kanonen zu eurer Unterstützung herbeirufen. Weitere Infos sollt ihr in einem Livestream am 14. September um 12:00 Uhr MESZ erfahren können.

Like a Dragon - Ishin wird derzeit auf der Unreal 4-Engine entwickelt und soll im Februar 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und die Xbox Series erscheinen.