PM: Ein dunkles Geheimnis wartet im PlayStation-exklusiven Auftrag „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“ in Hogwarts Legacy (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die letzten paar Wochen waren für uns alle hier bei Avalanche Software sehr aufregend. Wir haben angekündigt, dass Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 veröffentlicht wird. Die Vorbestellungen haben offiziell begonnen und wir haben die verschiedenen Editionen vorgestellt, die ihr euch holen könnt. Außerdem haben wir mit einem Trailer für die passende Atmosphäre gesorgt und euch einen Einblick darin gewährt, wie finster es in Hogwarts Legacy werden kann, wenn ihr erkundet, was in den Schatten lauert.

Wir waren auch bei der „Back to Hogwarts“-Feier der Wizarding World, um die häufig gewünschte Möglichkeit anzukündigen, euer Haus und euren Zauberstab per Verknüpfung eurer „Harry Potter Fan Club“- und „Warner Bros. Games“-Konten ins Spiel zu übertragen, was euch zudem einige exklusive kosmetische Fan-Gegenstände sichert. Ich freue mich schon darauf, im Spiel ohne Zögern Slytherin zugewiesen zu werden und meinen Zauberstab zu bekommen – einen 14 Zoll langen, biegsamen Buchenholzstab mit einem Kern aus Einhornhaar, falls ihr euch gefragt haben solltet.

Bevor wir uns weiteren neuen Ankündigungen widmen, möchte ich ein wenig über den Trailer „Das dunkle Vermächtnis“ und Sebastian Sallow sprechen.

Sebastian ist schnell ein beliebter Charakter geworden, nachdem er bei State of Play zu Hogwarts Legacy letzten März als Mitschüler vorgestellt wurde. Wir freuen uns außerordentlich über die positiven Reaktionen zu diesem charismatischen Slytherin. Wenn ihr Fan von Sebastian seid, dann seid ihr nicht allein. Nahezu jeder bei Avalanche liebt ihn ebenfalls. Der Trailer „Das dunkle Vermächtnis“ gab uns die Möglichkeit, eine düsterere Seite von Hogwarts Legacy zu zeigen und euch gleichzeitig einen Einblick in Sebs – wie wir ihn im Studio mittlerweile nennen – Geschichte zu gewähren.

Nachdem wir im März Avada Kedavra gezeigt haben, haben sich viele von euch gefragt, ob auch die anderen Unverzeihlichen Flüche im Spiel sind. Dieser Trailer stellt den Cruciatus-Fluch vor – und zwar als Teil einer verhängnisvollen Entscheidung, die ihr als Spieler treffen müsst. Werdet ihr selbst Crucio (den Folter-Fluch) auf euren Freund wirken oder werdet ihr Sebastian den Fluch auf euch wirken lassen? Welche Umstände haben euch in diese Situation gebracht? Wenn ihr Sebs Begleiter-Questreihe verfolgt, werdet ihr euch in solch entsetzlichen Lagen wiederfinden, in denen keine Entscheidung leichtfällt.

[Crucio Dialog Choice Gif]

Außerdem ist Sebastians Begleiter-Questreihe, genau wie die von Natsai und Poppy, komplett optional. Sie stellt aber eine allgegenwärtige Frage über die dunklen Künste: Sind sie trotzdem böse, wenn durch sie ein Leben gerettet werden könnte? Bei der Wahl des Themas für diesen Trailer wussten wir bereits, dass wir uns auf die dunkleren Elemente des Spiels konzentrieren wollten, und Sebastians Geschichte sprang somit sofort ganz nach oben auf die Liste.

Aber wir sind noch nicht fertig! Heute haben wir außerdem einen kurzen Einblick in den PlayStation-exklusiven Auftrag „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“ für euch. Dieser geheimnisvolle Auftrag ist im Hauptspiel enthalten und kann von allen Hexen und Zauberern entdeckt werden, die auf PlayStation spielen.

Cassandra Mason hat einen Laden in Hogsmeade, den sie nur zu gerne an euch verkauft, aber in diesem heruntergekommenen Geschäft ist nichts, wie es scheint. Welche finsteren Geheimnisse verbergen sich unter Madam Masons Laden – und warum war sie so erpicht darauf, ihn loszuwerden? Diesem Mysterium werden die Spieler von Hogwarts Legacy in dem exklusiv auf PlayStation-Plattformen verfügbaren Auftrag „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“ nachgehen.

Ich will zwar nicht vorwegnehmen, welche seltsamen Dinge die Spieler unter dem Geschäft erwarten, aber wenn ihr die Herausforderungen bewältigt, erhaltet ihr euren ganz eigenen Laden, in dem ihr Gegenstände und Ausrüstung zu besseren Preisen als anderswo verkaufen könnt. Außerdem bekommt ihr das Kosmetikset „Ladenbesitzer:in“, das passende Outfit für unternehmerisch interessierte Hogwarts-Schüler.

Wenn ihr eine beliebige PS4- oder PS5-Version von Hogwarts Legacy vorbestellt, erhaltet ihr außerdem Zugriff auf das Felix-Felicis-Trankrezept. Felix Felicis ist ein Glückstrank, der einen In-Game-Tag lang Ausrüstungstruhen auf der Minikarte anzeigt. Somit werdet ihr bei eurer Erkundungsreise durch Hogwarts und die umliegenden Gegenden einen Tag voller Glück erleben! Allerdings handelt es sich nur um das Rezept. Um diese Flasche mit flüssigem Glück zu brauen, werdet ihr dennoch im Trankunterricht aufpassen und an den Trankstationen im Raum der Wünsche euer Bestes geben müssen.

Spieler, die sich für eine der Upgrade-Editionen von Hogwarts Legacy entscheiden, erhalten Zugriff auf zusätzliche kosmetische Gegenstände im Spiel, darunter die einzige Möglichkeit, ein fliegendes Thestral-Reittier zu erhalten. Die Digitale Deluxe Edition bietet außerdem 72 Stunden Vorabzugang und ein digitales Cross-Gen-Upgrade, mit dem ihr ein Upgrade von der PS4- zur PS5-Version durchführen könnt. Alle, die Hogwarts Legacy vorbestellen, erhalten zudem ein Onyx-Hippogreif-Reittier.

Hogwarts Legacy – Deluxe und Digitale Deluxe Edition:

Hogwarts Legacy – Collector‘s Edition:

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 auf PS4 und PS5.