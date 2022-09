PM: Pacific Drive heißt euch in der Olympic Exclusion Zone willkommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich bin Blake, und ich begrüße euch im Namen aller aus den Ironwood Studios! Wir freuen uns, Pacific Drive bei State of Play endlich der Welt präsentieren zu können.

Pacific Drive ist ein rennbasiertes Driving-Survival-Game aus der Ego-Perspektive, das aus dem Rhythmus eines Motors entstanden ist. Bei der Erkundung der Zone hält euer Auto euch am Leben: Sammelt Ressourcen, um euer Fahrzeug zu warten und zu verbessern – solange ihr es am Laufen haltet, wird es euch vor den Gefahren der Umgebung schützen.

Im Jahr 1955 beschlagnahmte die Regierung der Vereinigten Staaten ein Gebiet im pazifischen Nordwesten durch Enteignung. Die Olympic-Halbinsel wurde zum Schauplatz vielversprechender neuer Technologien, doch diese utopischen Schöpfungen hatten einen hohen Preis: starke Verstrahlung, ein ökologischer Kollaps und übernatürliche Schrecken. Die Regierung riegelte das Gebiet ab und errichtete die Olympic Exclusion Zone (Olympische Sperrzone). Was im Inneren geschah, wurde nie bekannt gegeben.

Gerüchte und Geschichten über die Zone grassieren und bringen euch dazu, loszuziehen und den Rand der Zone zu erkunden. Eure Pläne gehen schief und ihr steckt jetzt darin fest – ihr wisst es noch nicht, aber der einzige Weg nach draußen führt durch sie hindurch. Tief im Wald findet ihr einen kaum noch fahrtüchtigen Kombi, der wie durch ein Wunder nicht verschlossen ist und die Fahrt ins Tal schafft. Hier findet ihr eine verlassene Autowerkstatt, die zu eurer Basis wird, in der ihr euer Auto zwischen den Fahrten sicher reparieren und verbessern könnt. Gebt euer Bestes, um zu überleben, Rätsel zu lösen und einen Weg nach draußen zu finden – oder werdet Teil der grassierenden Mythen rund um die Zone.

Als „Road-Lite“ aufgebaut, birgt jeder Trip von eurer Werkstatt in die Zone allerlei Anomalien und Technologien sowie eine Menge an Strahlung. Wenn ihr euer Auto gut intakt haltet, könnt ihr sicher auf Erkundungstour gehen, nach Ressourcen suchen und weiter in eigene Biome vordringen, die wertvollere Belohnungen bieten. Das Land verändert sich mit jedem Sturm, der über es hinwegzieht, wodurch jede Reise zu einem einzigartigen Erlebnis wird. Mit der Entdeckung neuer Ressourcen könnt ihr euer Fahrzeug mit Verteidigungsvorrichtungen ausstatten, eure Werkstatt mit allen Schikanen und Zubehör versehen und gefährlichere Routen finden, die euch immer tiefer in die Zone hineinführen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 haben die Ironwood Studios hart an Pacific Drive gearbeitet, und wir sind sehr stolz darauf, das Spiel gemeinsam mit PlayStation zum Leben zu erwecken. Unser Team liebt es, surreale Schauplätze mit vielschichtigen Systemen zu füllen, die es den Spielern ermöglichen, ihre eigenen unerwarteten und einzigartigen Erfahrungen zu machen. Wir träumen immer von urbanen Legenden und den Wäldern des pazifischen Nordwestens – zwei Dinge, vor denen die Olympic Exclusion Zone nur so strotzt. Dass wir obendrein auch noch Fans von guten, alten Roadtrips sind, hat natürlich nicht geschadet.

Wenn ihr euch in den Überresten der Zone niederlasst, werdet ihr feststellen, dass sie gar nicht so verlassen ist, wie man meinen könnte – dieser Ort voller alter Geschichten und Legenden, von denen einige längst vergangen sind, während andere weiter fortbestehen. Denkt daran, die Straße im Auge zu behalten, schließlich sind die Wälder tief – und nicht komplett leer.

Pacific Drive erscheint 2023 für PlayStation 5.