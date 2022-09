Pacific Drive: Survival-Fahrspiel in apokalyptischem Setting angekündigt

PC PS5

Auf der heute Morgen abgehaltenen State of Play haben die Ironwood Studios ihr Erstlingswerk Pacific Drive angekündigt. Das Spiel beschreiben die Entwickler als Road-Like, ein First-Person-Survival-Fahrspiel. Einen Eindruck dieser Gameplay-Mischung könnt ihr euch in dem Reveal-Trailer anschauen, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben.

Zum Inhalt: Im Jahr 1955 beschlagnahmte die US-Regierung ein Gebiet im pazifischen Nordwesten. In diesem Gebiet, Olympische-Halbinsel genannt, wurden im Anschluss vielversprechende, neue Technologien getestet, doch mit einem hohen Preis: Durch Verstrahlung kollabierten Flora und Fauna und mutierten. Die Regierung riegelte das Gebiet ab und errichtete die "Olympische Sperrzone". Was in dieser geschah, wurde nie bekannt gegeben.

Die Aufgabe eures Charakters wird es sein, diese Olympische-Sperrzone zu erkunden. Eine andere Wahl habt ihr nicht, denn um nach Hause zu gelangen, müsst ihr sie durchqueren. Zum Spielbeginn findet ihr einen alten Kombi und kurz darauf eine verlassene Autowerkstatt, die ihr zu eurer Basis ausbaut. Von diesem Ort aus startet ihr im Anschluss eure Erkundungsfahrten und verbessert eure Ausrüstung mit den Materialien, die ihr auf euren Ausflügen findet.

Nach eigenen Angaben arbeitet das knapp 20-köpfige Team aus dem US-Bundesstaat Seattle seit seiner Gründung im Jahr 2019 an Pacific Drive. Der Titel soll aller Voraussicht nach 2023 für den PC und die Playstation 5 erscheinen.