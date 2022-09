PM: Erster Blick: Digitale Sammlerstücke kommen zu PlayStation Stars (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

sind wir sehr erfreut, euch neue Informationen zu unserem brandneuen Treueprogramm, PlayStation Stars, mitteilen zu können.

Heute haben wir euch einen ersten Einblick in die digitalen Sammlerstücke gegeben, die ihr über PlayStation Stars verdienen könnt – und der Beitritt ist gratis! Die digitalen Sammlerstücke stellen Dinge da, an denen PlayStation-Fans Freude haben, darunter beliebte Geräte aus Sonys langer Geschichte in der Unterhaltungselektronikbranche.

Zu diesen ersten Beispielen zählen eine Szene mit Punto, dem Gondoliere aus Ape Escape 2, PlayStation 3, PocketStation, Toro und Kuro, die einen Geburtstag feiern, Chord Machine und Polygon Man.

Diese digitalen Sammlerstücke wurden speziell für PlayStation Stars kreiert und können ausschließlich über unser Treueprogramm verdient werden. In einigen Fällen werden Sammlerstücke für abgeschlossene Aktivitäten, Erfolge oder den Besitz von Produkten verliehen. Manche davon sind seltener als andere, so wie es bei den tatsächlichen Produkten, auf denen sie basieren, der Fall ist. Das hängt auch damit zusammen, wie schwer es ist, sie zu verdienen.Sobald ihr Sammlerstücke verdient habt, könnt ihr sie in einer virtuellen Vitrine in der PlayStation®App ausstellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie sogar in eurem PSN-Profil euren Freunden präsentieren. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, Sammlerstücke zu erhalten oder zu verdienen – eine zentrale Rolle spielt dabei aber der Abschluss von Kampagnen.

Die Kampagnen in PlayStation Stars werden unterhaltsam, erfreulich und manchmal sogar etwas knifflig sein.Bei einer Kampagne kann es darum gehen, Punkte zu sammeln oder ein Sammlerstück zu verdienen.Eine unserer ersten Kampagnen wird „Drück Spielen/1994“ sein, bei der Spieler ein spezielles Sammlerstück erhalten, wenn sie passend zu songbasierten Hinweisen die richtigen Spiele starten.

PlayStation Stars wird zuerst in der PlayStation App gestartet und in Zukunft auf unsere Konsolenplattform ausgeweitet. Wir werden PlayStation Stars ab Ende dieses Monats in den meisten Märkten einführen, wobei Asien (einschließlich Japan) und Amerika und Europa zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden.

Wir freuen uns schon darauf, die Fans bei PlayStation Stars begrüßen zu dürfen!