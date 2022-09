Tekken 8: Neuer Teil der Prügelspielserie für PC, PS5 und Xbox Series angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tekken 8 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Serienteils, hat Bandai Namco in den frühen Morgenstunden auf Sonys kurzfristig angekündigter State of Play mit Tekken 8 einen neuen Titel für seine erfolgreichen Prügelspielserie angekündigt.

In dem Reveal-Trailer zu Tekken 8, den wir euch am Ende dieser News eingebettet haben, könnt ihr einen ersten Eindruck von dem neuen Teil der Serie erhalten, der erstmals nicht für die "alte" Konsolengeneration erscheinen wird. Laut Katsuhiro Harada, Chief Producer des Spiels, handelt es sich bei dem Trailer nicht um extra produziertes Videomaterial, sondern um Szenen, die aus der Engine in Echtzeit mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Playstation 5 erstellt wurden - also eurem Spielerlebnis im Versus-Kampf-Modus sehr nah kommen sollen. Wobei Harada einschränkend ergänzt, "Natürlich werden einige der Effekte, Dialoge und auch Kamerawinkel aktuell überarbeitet und könnten sich bis zum Launch des Spiels ändern".

Zur Geschichte im Story-Modus von Tekken 8 verriet Harada nur, dass sie sich, wie im Schlussdialog von Tekken 7 (zum Test) erwähnt wird, um den Showdown zwischen Vater Kazuya Mishima und seinem Sohn Jin Kazama drehen soll.

Erscheinen soll Tekken 8 für PC, Playstation 5 und die Xbox Series. Ein Termin oder Zeitraum für den Release wurden noch nicht genannt. "Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung und wir müssen euch leider noch um etwas Geduld bitten", so Harada.