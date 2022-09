PM: Tekken 8 öffnet sich einer neuen Generation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, hier ist Harada, Chief Producer bei Tekken Project. Wir haben euch lange warten lassen, aber jetzt können wir endlich verkünden, dass Tekken 8 produziert wird. Habt ihr schon den ersten Trailer gesehen?

Dieser Trailer stammt eigentlich direkt aus einem bestimmten Teil des sich momentan in Arbeit befindlichen Story-Modus von Tekken 8, auf PlayStation 5 gespielt. Mit anderen Worten: Alle Charaktermodelle, Hintergründe und Effekte sind die gleichen wie im Spiel. Obwohl es im Story-Modus aufgenommen wurde, handelt es sich nicht um einen vorgerenderten Film, der für den Trailer erstellt wurde, sondern um in Echtzeit gerendertes Material, das mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, also so ähnlich, wie man das Spiel im Versus-Kampf-Modus erleben würde. (Natürlich werden einige der Effekte, Dialoge und auch Kamerawinkel aktuell überarbeitet und könnten sich bis zum Launch des Spiels ändern.)

Die Tekken-Reihe war schon immer für ihre dramatischen vorgerenderten Filme aus dem Story-Modus bekannt. Und obendrein haben wir eine Menge weiterer spannender Inhalte aus Tekken 8, die wir euch allzu gerne zeigen würden. Für unsere erste Ankündigung haben wir aber beschlossen, uns auf die Inhalte zu konzentrieren, die die Qualität dieses Spiels auf PS5 hervorheben.

Im Trailer könnt ihr diesen Grad an Qualität an den neu erschaffenen Modellen der spielbaren Charaktere erkennen, die sich völlig vom aktuellen Tekken 7 absetzen, und in kleinen Details wie der Art und Weise, wie Wassertröpfchen an der Haut des Charakters hinunterlaufen. Dabei handelt es sich nicht um Material, das einzig für Trailer-Zwecke erschaffen wurde, sondern wirklich um Echtzeit-Rendering von den Geschehnissen auf dem Spielbildschirm.

Und wenn ihr während des Kampfes auf den Hintergrund achtet, seht ihr dynamische Wellen und Tornados, einen riesigen Tanker, der schrittweise zerbricht, und gerenderte Stürme, die so realistisch sind, dass ihr den Druck des Windes und den dichten Regen spüren könnt.

Das alles sind Effekte für Schauplatz des Kampfes, die in diesem Titel genutzt werden. Wir arbeiten natürlich hart daran, die Qualität noch weiter zu verbessern. In der neuesten Version des sich in Arbeit befindlichen Builds verbessert sich die Qualität Tag für Tag auf dynamische Art und Weise. Der riesige Tanker nähert sich im Hintergrund der Küste und große Flammen leuchten in der Nähe der Position des Charakters auf. Wir hoffen, dass ihr euch darauf freut, das alles im Spiel zu sehen!

Außerdem hält die Tekken-Reihe den Rekord als am längsten laufende Story in einem Videospiel. Wie im Schlussdialog von Tekken 7 erwähnt, wird sich dieser neue Teil auf den Showdown zwischen Vater und Sohn in Form von Kazuya Mishima und Jin Kazama konzentrieren. Was die Bedeutung der Szene im Trailer angeht und wie wichtig sie für die Haupthandlung ist … da freuen wir uns darauf, dass ihr das herausfindet, sobald das Spiel veröffentlicht wurde.

Allerdings befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung und wir müssen euch leider noch um etwas Geduld bitten.

Das gesamte Entwicklerteam arbeitet hart daran, dass sich das Warten auf diesen Titel lohnen wird, und wir danken euch sehr für eure Unterstützung.