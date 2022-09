PM: Werdet auf PlayStation VR2 zum Helden mit der Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge – Enhanced Edition (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Reist auf PlayStation VR2 in eine weit, weit entfernte Galaxis mit der Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge – Enhanced Edition, die 2023 erscheint. Das preisgekrönte VR-Erlebnis von Lucasfilms ILMxLAB wurde überarbeitet, um die vielen Vorteile der verbesserten Hardware zu nutzen, und wir freuen uns, euch mitzuteilen, was ihr alles sehen und fühlen könnt, wenn ihr in Galaxy‘s Edge eintaucht.

Zu Beginn der Geschichte schlüpft ihr in die Rolle eines Droidentechnikers, der nach einer Bruchlandung auf dem Planeten Batuu nach einem Angriff der Guavianischen Todesbringer in ein großes Abenteuer verwickelt wird. Dadurch wird eine Reihe unglaublicher Ereignisse ausgelöst, die beweisen, dass jeder in der Galaxis ein Held werden kann.

Während eures unvergesslichen „Star Wars“-Abenteuers trefft ihr auf beliebte Charaktere wie R2-D2, C-3PO (Anthony Daniels), den Jedi-Meister Yoda (Frank Oz) und Hondo Ohnaka (Jim Cummings). Außerdem begegnet ihr neuen Charakteren wie dem temperamentvollen Barkeeper Seezelslak (Bobby Moynihan), der Schatzjägerin Lens Kamo (Karla Crome) und der Anführerin der Guavianischen Todesbringer, Tara Rashin (Debra Wilson).

Dabei verbringt ihr sehr viel Zeit in Seezelslaks Cantina mit dem Azumel-Barkeeper, der euch mit seinen legendären Geschichten an andere Orte und Zeiten in der Galaxis von Star Wars entführt. Durch ihn erlebt ihr in „The Temple of Darkness“ und „The Sacred Garden“ die Geschichte von Ady Sun‘Zee (Ellie Araiza), die vom Padawan zum Jedi wurde. Und falls ihr euch je gefragt habt, wie euer Leben als Droide aussähe: Ihr erhaltet die Antwort, wenn ihr euch in „The Bounty of Boggs Triff“ als IG-88 (Rhys Darby), ein Attentäterdroide der Klasse 4, auf eine seltsame Kopfgeldjagd begebt.

Das Erlebnis ist am Rande des Außenpostens Black Spire in Star Wars: Galaxy‘s Edge angesiedelt, den immersiven und epischen Themenbereichen im Disneyland Resort in Kalifornien und im Walt Disney World Resort in Florida, und geht in seiner Erforschung über die physischen Grenzen der Parks hinaus. Dort trefft ihr auf bekannte Charaktere wie den Besitzer des Droidenlagers im Außenposten Black Spire, Mubo (Matthew Wood), der euch mit Ausrüstung und Gegenständen für eure Reise versorgt, und den Fanliebling Dok-Ondar (Cory Rouse).

Das Spiel nutzt alle technischen Möglichkeiten von PS VR2 und erweitert die Grenzen von VR, um euch wie nie zuvor in die Welt von Star Wars eintauchen zu lassen. Das hochwertige visuelle Erlebnis verfügt über Headset-basiertes Controller-Tracking und Blickerfassung, wodurch sich eure Bewegungen und eure Blickrichtung im Spiel widerspiegeln.

Bei dieser Erfahrung spielen auch das Audio und die Haptik eine große Rolle. Ihr könnt die Klanglandschaft mit sattem 3D-Audio um euch herum hören und dank der Haptik, die in den PS VR2 Sense-Controller und das Headset integriert ist, selbst das kleinste Detail spüren. Dieses Erlebnis vereint alle Sinnesmerkmale, die PS VR2 zu bieten hat, und verleiht euch das Gefühl, dass ihr mitten in der Galaxis von Star Wars lebt.

Die Star Wars: Tales from the Galaxy‘s Edge – Enhanced Edition wird als vollständiges Erlebnis veröffentlicht und weitere Infos werden bald bekannt gegeben, also haltet die Augen offen!