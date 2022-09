PM: Demeo erfindet 2023 den Spieleabend auf PlayStation neu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erinnert ihr euch an dieses nostalgische Gefühl eines Spieleabends? Es ist Freitagabend. Ihr habt gerade eine Tüte Chips aufgemacht. Euer Freund auf der anderen Seite des Tisches guckt zu und wird ungeduldig, während eure beiden anderen Kumpel – die zu spät da waren – ihre Charakterbögen aus ihren Rucksäcken ziehen und nach ihren Würfeln suchen. Die Vorfreude ist gewaltig. Das Brett ist bereit. Euch steht das größte Abenteuer bevor, das die Welt je gesehen hat.

Es ist etwas ganz Besonderes, sich mit Freunden an einen Tisch zu setzen, um ein Rollenspiel zu spielen, und als VR-Studio mit lauter Gamern, die schon so einiges erlebt haben – darunter einige der bedeutendsten Entwickler von Multiplayer-Spielen wie Mike Booth (Left 4 Dead) und Tom Hall (Doom) – haben wir uns eine Frage gestellt: Wie können wir diese Magie in einem immersiven Erlebnis nachbilden, das nicht nur das Gameplay einfängt, sondern auch das Gefühl, sich mit Freunden an einen Tisch zu setzen, um Zauber zu wirken und Monster zu erschlagen?

Unsere Antwort ist Demeo – das preisgekrönte VR-Erlebnis (das auch fernab von VR erhältlich ist), das wir seit seinem Launch im letzten Jahr mit neuen Helden, neuen Abenteuern und vielem mehr ständig erweitert haben. Und jetzt freuen wir uns sehr, ankündigen zu dürfen, dass wir im Jahr 2023 Demeo für PlayStation VR2 und PlayStation 5 mit Unmengen an Funktionen herausbringen, die es zur bis dato wahrlich besten Möglichkeit werden lassen, Demeo zu erleben.

Die Haptik des PS VR2 Sense-Controllers, das Headset und der DualSense Wireless-Controller von PlayStation 5 werden alle eine Rolle spielen, wenn ihr tiefer in die Welt von Demeo eintaucht als je zuvor – und das gilt nicht nur für die großen Momente, etwa wenn man von einem Feuerball oder anderen Angriffszaubern durchgeschüttelt wird. Stellt euch vor, ihr greift mit eurem PS VR2 Sense-Controller nach unten, um verschiedene Teile im Spiel aufzuheben, und fühlt bei jedem ein anderes Gewicht. Das ist der Grad an Tiefe, den wir mit unserer Haptik-Implementierung erreichen wollen.

Die visuelle Wiedergabetreue sowohl von PlayStation 5 als auch von PS VR2 war für uns Grund genug, unsere Grafik zu überarbeiten, um das auszunutzen, was mit PlayStation-Hardware möglich ist. Wenn ihr dachtet, dass die Helden und Monster bereits vorher furchteinflößend aussahen, dann wartet, bis ihr sie mit unseren neuesten Shadern zu sehen bekommt! Die Bildwiederholrate ist auch ein entscheidender Faktor für ein angenehmes virtuelles Erlebnis. Deshalb sind wir froh, die Vorteile der 120-Hz-Bildwiederholrate bei PS VR2 nutzen zu können.

Dank der Möglichkeiten der Hardware bei der Blickerfassung können wir auch unseren Menüs etwas Magie spendieren: PS VR2-Spieler können in den Menüs von Demeo quasi mit einem Wimpernschlag eine Auswahl treffen. Es ist eine überraschend schnelle Erfahrung, die euch in kürzester Zeit ins nächste Spiel bringt.

Wenn Demeo in den PlayStation Store kommt, wird es für Spieler verfügbar sein, die sich bereits in die virtuelle Welt begeben haben, aber auch für diejenigen, die das noch nicht getan haben – das bedeutet aber nicht, dass PlayStation-Spieler, die beide Erlebnisse genießen wollen, es zweimal kaufen müssen. Die Spieler werden Demeo mit einem einzigen Kauf sowohl auf PS VR2 als auch auf PlayStation 5 erleben können, was den Spielern die Flexibilität gewährt, jedes Abenteuer auf der Hardware ihrer Wahl zu beginnen. Egal, ob ihr es euch auf der Couch gemütlich machen oder euch in VR mit anderen Abenteurern treffen wollt, wir haben das Richtige für euch.

Und wenn ihr Demeo mit euren Freunden spielen wollt, diese aber auf einer anderen Hardware als PlayStation spielen? Das geht auch! Dank des andauernden Entwickler-Supports von Sony werden Demeo-Spieler auf PS5 und PS VR2 sich in Sessions mit ihren Freunden stürzen können, unabhängig davon, worauf sie ihr Spiel bevorzugt spielen.

Wir hatten in den letzten paar Jahren einen Riesenspaß dabei, uns mit Freunden an den virtuellen Tisch zu setzen, um zu würfeln, Karten zu spielen und ein paar Miniaturen zu bewegen – und wir freuen uns unheimlich darauf, 2023 die gesamte PlayStation-Community bei dem Spaß begrüßen zu dürfen!